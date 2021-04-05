Сбили президентский самолет

Фото жертв геноцида в "Мемориальном центре геноцида" в Кигали / Wikipedia

6 апреля 1994-го во время приземления в столице Руанды Кигали был сбит самолет с президентами Руанды и Бурунди - 57-летним Ювеналом Хабиаримана и 39-летним Сиприано Нтариамиром. В результате военного переворота к власти в стране пришла народность хуту, которая организовала вооруженные отряды "Интерахамве" и "Импузамугамби". Те провели геноцид этнического меньшинства тутси. За примерно 100 дней в стране убили около 800 тыс. человек, из них 90% тутси и 10% хуту.

Частная радиостанция, известная как "Радио тысячи холмов", подогревали призывами к убийству тутси и зачитывали списки потенциально опасных персон. С помощью административных методов в организацию массовых убийств были привлечены также обычные граждане. Многие тутси погибли от рук соседей. Орудием убийства преимущественно служили мачете. Жестокие сцены происходили в местах временной концентрации беженцев - в школах и церквях. Западные миротворцы и представители ООН поспешно покидали страну, оставляя тутси на верную смерть.

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Организацией геноцида занимались представители власти. Начало геноцид центральное военное правление, однако скоро значительную роль сыграла местная власть.

С началом геноцида армия и вооруженные группы хуту начали массовое строительство дорожных постов для предотвращения побега беженцев. На подобных постах охранники проверяли документы или иным образом определяли принадлежность людей к определенной национальности. По официальным данным властей Руанды, погибли 937 тыс. человек. По данным ООН, 800 тыс.

Было перемещено несколько миллионов людей внутри страны и около 2 млн хуту бежали за границу, опасаясь мести. В лагерях беженцев возникли антисанитарные условия, свирепствовала холера, не хватало лекарств и пищи. Для соседних из государств руандийские события апреля-июля 1994 вылились в огромное количество беженцев.

После геноцида Руанда столкнулась с различными проблемами. В частности незаконным захватом земель и имущества. По возвращении в Руанду беженцы-тутси занимали дома и имущество, брошенные хуту. Когда старые хозяева, также бежали, возвращались, вспыхивали конфликты. Вследствие того, что законные владельцы имущества были хуту, они выдавались военными как участники геноцида подвергались жестокости, даже казням без суда и следствия. Кроме того, серьезной проблемой стали массовые аресты подозреваемых в геноциде. Аресты проводили произвольно, тюрьмы были переполнены, заключенные сидели в условиях тесноты и нехватки пищи. Проблема голода стала важной. Урожай был несобранным, а большие территории пустовали. К тому же, на юге Руанды была засуха. В лагерях для беженцев происходили голодные смерти. Еще одной проблемой стало отсутствие санитарной безопасности. Большая количеством трупов, брошенных на открытом воздухе, а также в водоемах, заражала их. Это привело к эпидемиям, в частности, холеры. Кроме того, бедой стала эпидемия СПИДа, и ранее была проблемой в Руанде.

В ноябре 1994-го в Танзании начал работу Международный трибунал по преступлениям в Руанде. Среди подследственных - организаторы и вдохновители геноцида, бывшие чиновники правящего режима. В частности пожизненное заключение получил бывший премьер Жан Камбанда за преступления против человечества. Осужденные были пропагандисты "Радио тысячи холмов", которые призывали уничтожать тутси. В 1999 приговорен к пожизненному заключению был Джордж Рутаганде, что в 1994-м возглавлял отряды "Интерахамве".