Санкции США: стало известно, чьи дети попали в "черный" список

 
Ексклюзивы
1/5
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
1 Просмотров: 603
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
1 Просмотров: 1863
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
Просмотров: 3168
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Просмотров: 225
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
1 Просмотров: 10252
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
Просмотров: 2287
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
Просмотров: 3924
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
Просмотров: 882
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1809
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
Просмотров: 531
Фото
Все фото
5
4
5
3
8
На трассе перевернулся автобус с пассажирами: десятки пострадавших
На трассе перевернулся автобус с пассажирами: десятки пострадавших
В Турции появилась стеклянная терраса для прогулок &quot;в воздухе&quot;: невероятные фото
В Турции появилась стеклянная терраса для прогулок "в воздухе": невероятные фото
Начал извергаться крупнейший вулкан Европы: мощные фото
Начал извергаться крупнейший вулкан Европы: мощные фото
Спят на полу и не имеют пищи - российские военные застряли на вокзале возле украинской границы
Спят на полу и не имеют пищи - российские военные застряли на вокзале возле украинской границы
Агрессия против Украины: показали новые фото российских войск у границы
Агрессия против Украины: показали новые фото российских войск у границы
Видео
Все видео
Россия сообщает о попадании украинского снаряда в пограничный пункт. В сети новость высмеяли
Россия сообщает о попадании украинского снаряда в пограничный пункт. В сети новость высмеяли
В Японии в знак поддержки спели гимн Украины
В Японии в знак поддержки спели гимн Украины
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
Будущее наступило: искусственный интеллект научили флиртовать
Будущее наступило: искусственный интеллект научили флиртовать
Интервью
1/5
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 2610
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 1881
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 684
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2250
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 1080
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
Просмотров: 801
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
вторник, 22 февраля 2022 23:48

Санкции США: стало известно, чьи дети попали в "черный" список

  Комментировать
Санкции США: стало известно, чьи дети попали в &quot;черный&quot; список
Санкции США ввели против Бортникова, Фрадкова, Кириенко. Фото: eurointegration.com.ua

Под санкции министерства финансов США попали три российских чиновника с сыновьями.

Именно на этих чиновников переписывают свои активы члены российской элиты, пишет Бабель.

ЕС согласовал санкции против России

В "черный" список попали председатель ФСБ РФ Александр Бортников и его сын Денис Бортников, являющийся заместителем председателя правления ВТБ Банка; экспремьер РФ и эксглава Службы внешней разведки России Михаил Фрадков и его сын Петр Фрадков - глава "Промсвязьбанка"; заместитель главы АП РФ Сергей Кириенко. Его называют куратором всей внутренней политики России. И его сын Владимир Кириенко – генеральный директор VK Group.

Также власти США ввели санкции против двух российских банков: "Внешэкономбанк" и "Промсвязьбанк", а также 42 их дочерних компаний.

Через Внешэкономбанк привлекают инвестиции в Россию, а через Промсвязьбанк финансируют оборонный сектор.

Санкции подразумевают, что эти банки будут отрезаны от финансовой системы США и не смогут работать в Штатах.

"Внешэкономбанк" владеет активами в $53 млрд и входит в пятерку крупнейших финансовых институтов России. "Промсвязьбанк" - восьмой по величине банк России, обслуживает около 70% оборонных контрактов России и оказывает банковские услуги российским военным.

Ограничения затронули дочерние предприятия "ВЭБ" в РФ, Беларуси, Украине, а также в Гонконге.

Также под санкции попали пять российских судов, принадлежащих одной из дочерних компаний "Промсвязьбанка".

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о введении первого пакета санкций против России после признания ею так называемых ЛДНР.

21 февраля президент России Путин признал оккупированные территории Востока Украины "независимыми республиками". 22 февраля обе палаты парламента РФ поддержали эту позицию.

Цивилизованный мир осудил незаконное решение России и объявил о введении новых санкций.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Санкции США: стало известно, чьи дети попали в "черный" список». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники Просмотров: 22320
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат Просмотров: 18144
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине 5 Просмотров: 14113
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
 Просмотров: 12492
Нашли мертвыми девятилетних товарищей, которых искали всю ночь
Нашли мертвыми девятилетних товарищей, которых искали всю ночь
5
 Просмотров: 12312
Мир
Блинкен не будет встречаться с Лавровым
Блинкен не будет встречаться с Лавровым Просмотров: 135
Притворялся прокурором: в Польше задержали креативного мошенника из Украины
Притворялся прокурором: в Польше задержали креативного мошенника из Украины Просмотров: 234
"Знал о планах Путина, но не сказал" - во Франции отменили встречу с Лавровым
"Знал о планах Путина, но не сказал" - во Франции отменили встречу с Лавровым Просмотров: 1944
США вводят санкции против российских элит, банков и "Северного потока-2"
США вводят санкции против российских элит, банков и "Северного потока-2" Просмотров: 2925
На трассе перевернулся автобус с пассажирами: десятки пострадавших
На трассе перевернулся автобус с пассажирами: десятки пострадавших
5
 Просмотров: 1107
Больше всего комментируют
8
"Европейская Солидарность" опережает "Слугу народа" на 7% - SOCIS
5
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
3
Украина разрабатывает расторжение дипломатических отношений с РФ - Зеленский
2
Россия хочет уничтожить Украину - Резников рассказал о целях Кремля
2
Русскоязычный "Дом" хотят сделать общенациональным
Голосов: 234
Голосование Кто из украинских звезд чаще всего обнажается на пикантных фото в соцсетях?
  • Настя Каменских
  • София Стужук
  • Леся Никитюк
  • Анна Тринчер
  • Даша Астафьева
  • Злата Огневич
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть