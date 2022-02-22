Санкции США: стало известно, чьи дети попали в "черный" список

Санкции США ввели против Бортникова, Фрадкова, Кириенко. Фото: eurointegration.com.ua

Под санкции министерства финансов США попали три российских чиновника с сыновьями.

Именно на этих чиновников переписывают свои активы члены российской элиты, пишет Бабель.

ЕС согласовал санкции против России

В "черный" список попали председатель ФСБ РФ Александр Бортников и его сын Денис Бортников, являющийся заместителем председателя правления ВТБ Банка; экспремьер РФ и эксглава Службы внешней разведки России Михаил Фрадков и его сын Петр Фрадков - глава "Промсвязьбанка"; заместитель главы АП РФ Сергей Кириенко. Его называют куратором всей внутренней политики России. И его сын Владимир Кириенко – генеральный директор VK Group.

Также власти США ввели санкции против двух российских банков: "Внешэкономбанк" и "Промсвязьбанк", а также 42 их дочерних компаний.

Через Внешэкономбанк привлекают инвестиции в Россию, а через Промсвязьбанк финансируют оборонный сектор.

Санкции подразумевают, что эти банки будут отрезаны от финансовой системы США и не смогут работать в Штатах.

"Внешэкономбанк" владеет активами в $53 млрд и входит в пятерку крупнейших финансовых институтов России. "Промсвязьбанк" - восьмой по величине банк России, обслуживает около 70% оборонных контрактов России и оказывает банковские услуги российским военным.

Ограничения затронули дочерние предприятия "ВЭБ" в РФ, Беларуси, Украине, а также в Гонконге.

Также под санкции попали пять российских судов, принадлежащих одной из дочерних компаний "Промсвязьбанка".

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о введении первого пакета санкций против России после признания ею так называемых ЛДНР. 21 февраля президент России Путин признал оккупированные территории Востока Украины "независимыми республиками". 22 февраля обе палаты парламента РФ поддержали эту позицию. Цивилизованный мир осудил незаконное решение России и объявил о введении новых санкций.