Санкции против "Северного потока-2" уже на подходе

Разрешения на строительство газопровода уже выдали в Швеции, Германии, Финляндии и территории России. Фото: из открытых источников

В Конгресс США внесли законопроект, предусматривающий введение ограничительных мероприятий по проекту "Северный поток-2" и других российских газопроводов.

Об этом заявила пресс-служба сенатора Джона Баррассо.

Проект закона предусматривает введение санкций против "Северного потока-2".

"Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзниками в Европе, или Акт ESCAPE укрепляет энергетическую безопасность, предоставляя им стабильную и надежную американскую энергию", - заявил сенатор.

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"Некоторые европейские союзники США все больше зависят от российского газа, и Россия продолжает подрывать мир и безопасность в Европе с помощью различных механизмов, включая использование энергии как геополитического оружия", - говорится в документе.

"Трубопровод "Северный поток-2" сделает Европу еще более зависимой от российского газа, подорвав диверсификацию европейских источников энергии, поставок и маршрутов", - заверил Баррассо.

"Северный поток-2" — российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим "Северным потоком" – 55 млрд куб. м газа. Он проляжет вдоль газопровода "Северный поток" по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.