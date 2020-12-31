Санду назначила нового премьера

Президентка Молодовы Мая Санду назначила министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чоко и.о. премьер-министра.
Указ она подписала в четверг, сообщает "Европейская правда".
Чоко назначили после того, как премьер-министр Ион Кику объявил об отставке. Кику пояснил, что делает это для того, чтобы создать условия для роспуска парламента и назначения досрочных выборов.
Президент Молдовы назначить исполняющим обязанности премьера кого-то из состава министров.
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29 декабря Санду пообещала предложить роспуск молдавского парламента.
24 декабря во Молдове состоялась инаугурации новоизбранного президента Маи Санду. Событие прошло во Дворце Республики в Кишиневе с учетом карантинных норм. Все работники государственной охраны были в масках. Стулья поставили на расстоянии 1,5 м друг от друга.
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