Самый младший зараженный пациент родился лишь 1 февраля: количество жертв коронавируса растет

Самым молодым зараженным пациентом является ребенок, родившийся 1 февраля в городе Ухань от матери с вирусом. Фото: Reuters

По состоянию на 7 февраля в Китае количество зараженных пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, составляет 31 161 человека. Летальных случаев насчитали 636.

Количество вылеченных - 1153 человека, сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и охраны здоровья КНР.

"4821 человек находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Китае умерли 73 человека и выявлены 3100 новых случаев заболевания.

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Отдельно в Гонконге выявлено 24 подтвержденных случаев заражения (в том числе один человек умер), Макао - 10 и на Тайване - 16.

Кроме того, зарегистрировано еще 26 300 случаев с подозрением на новый тип коронавируса. Самым младшим зараженным пациентом является ребенок, родившийся 1 февраля в городе Ухань от матери с вирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает глобальный форум для координации международных научно-исследовательских усилий с целью остановки вспышки коронавируса.