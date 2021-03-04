"Самый кровавый день" - военные убили 38 демонстрантов

В Мьянме 3 марта во время протестов против военного переворота от рук силовиков погибли по меньшей мере 38 демонстрантов. Фото: Reuters

В Мьянме в среду, 3 марта, во время протестов против военного переворота от рук силовиков погибли по меньшей мере 38 демонстрантов.

Это самое большое количество погибших протестующих за день с момента захвата власти 1 февраля. Об этом сообщает BBC.

Силы безопасности стреляли в протестующих как резиновыми, так и боевыми патронами, по словам очевидцев.

Представительница ООН в Мьянме Шранер Бургенер рассказала, что с начала переворота не менее 50 человек были убиты и многие ранены. Она также сообщила о случае, когда полиция жестоко избила безоружную бригаду медиков-добровольцев, что зафиксировано на видео.

"Я спрашивала у нескольких экспертов из оружия, и они подтвердили, что похоже, что полицейские используют нечто вроде 9-мм боевых патронов", - говорит Бургенер.

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По предварительным данным, больше всего жертв - 18 - зафиксировано в крупнейшем городе страны - Янгона. Еще 8 демонстрантов погибли в центральном городе Монива, где протесты вышли сотни людей. Трех протестующих убили во втором по величине городе Мандалае, двух в Салине, городе в регионе Магуей, и по одному - в Мьинджани и Калаи, сообщает The Associated Press.

По сообщению организации "Спасите детей", среди убитых есть подростки и 19-летняя женщина.

В ООН уже назвали среду "самым кровавым днем" с момента переворота, произошедшего месяц назад.

Утром 1 февраля военные захватили власть в Мьянме - стране, ранее известной как Бирма. Они арестовали фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи, президента Он Мьин и других гражданских руководителей. Лидеры западных стран осудили переворот.