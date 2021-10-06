Самые богатые американцы во время пандемии увеличили свое состояние

400 самых богатых американцев во время пандемии коронавируса стали на 40% богаче.
Они увеличили свое состояние на $4,5 трлн, сообщает The Guardian.
По мнению издания, "это был рекордный год для миллиардеров".
Основатель Amazon Джефф Безос четвертый год занимает первое место. Его чистый капитал составляет $ 201 млрд. За ним в рейтинге Илон Маск с Tesla и Марк Цукерберг с Facebook с чистым капиталом в $190,5 млрд и $134,5 млрд.
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В список миллиардеров попали 44 новые участники. Это самое большое количество с 2007 года. Две трети занимаются финансами и технологиями. В рейтинг вошла жена умершего владельца казино Шелдон Адельсон Мириам Адельсон и криптовалютный миллиардер Сэм Бенкман-Фрид.
17 января прошел успешный тест-запуск космической ракеты LauncherOne. Программу запуска космической ракеты разработал миллиардер из списка Forbes Ричард Брэнсон. Он стал третьим в мире, кто сделал это успешно. Перед Брэнсоном это сделали Маск и Джефф Безос.
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