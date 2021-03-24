Самую большую картину в мире продали за рекордно высокую цену

Фото: humanity-inspired.com

В Объединенных Арабских Эмиратах продали одну из крупнейших и самых дорогих картин в мире. Ее цена превысила $60 млн.

Художник Саша Джафри назвал полотно "Путешествие человечества", пишет CNN.

Площадь картины равна 4 баскетбольным полям - более 1,5 тыс. кв. м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киану Ривз экранизирует жестокий комикс

Джафри мечтал продать произведение как можно дороже, чтобы передать средства на помощь детям, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Художник хотел разделить полотно на 70 частей, каждую продать отдельно и получить около $30 млн. Однако местный бизнесмен Андре Абдун предложил художнику $62 млн за целую картину.

"Я имел видение о воссоединении нашей разбитой планеты через сердца, умы и души детей мира. Я чувствую, что сегодня мы подошли на шаг ближе к достижению этой цели благодаря Андре", - прокомментировал Джафри.

Картину британского художника Бэнкси продали на аукционе за рекордные $23,1 млн.