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среда, 24 марта 2021 12:29

Самую большую картину в мире продали за рекордно высокую цену
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Картину художника Саши Джафри "Путешествие человечества" продали за млн.
Фото: humanity-inspired.com
Картину художника Саши Джафри "Путешествие человечества" продали за млн.
Картину художника Саши Джафри "Путешествие человечества" продали за млн.
Картину художника Саши Джафри "Путешествие человечества" продали за млн.

В Объединенных Арабских Эмиратах продали одну из крупнейших и самых дорогих картин в мире. Ее цена превысила $60 млн.

Художник Саша Джафри назвал полотно "Путешествие человечества", пишет CNN.

Площадь картины равна 4 баскетбольным полям - более 1,5 тыс. кв. м.

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Джафри мечтал продать произведение как можно дороже, чтобы передать средства на помощь детям, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Художник хотел разделить полотно на 70 частей, каждую продать отдельно и получить около $30 млн. Однако местный бизнесмен Андре Абдун предложил художнику $62 млн за целую картину.

"Я имел видение о воссоединении нашей разбитой планеты через сердца, умы и души детей мира. Я чувствую, что сегодня мы подошли на шаг ближе к достижению этой цели благодаря Андре", - прокомментировал Джафри.

Картину британского художника Бэнкси продали на аукционе за рекордные $23,1 млн.

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