Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился

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5 февраля в стамбульском аэропорту "Сабиха Гьокчен" самолет авиакомпании Pegasus выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и разломился на части.

Получили ранения 52 человека. Всего на борту было 177 пассажиров. Пострадавшим оказывают первую помощь на месте и отправляют в больницы, передает Укринформ.

Самолет совершал рейс из Измура в Стамбул. Во время приземления он по неизвестным причинам выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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Некоторых пассажиров зажало элементами конструкции и кресел. Чтобы их освободить, спасатели прорезают корпус и снимают обшивку.

Генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Аман сообщил, что среди пострадавших украинцев нет.

На сотрудничество Украины и Ирана по расследованию авиакатастрофы негативно повлияет публикация в прессе переговоров диспетчеров. Об этом заявил глава отдела расследований Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаефар.