Самолет экстренно приземлился на загруженный автобан

В Канаде вблизи Торонто малый пассажирский самолет совершил вынужденную посадку на загруженный автобан.

Самолет вылетел из аэропорта Маркхаму, что в пригороде Торонто. Через несколько минут после взлета возникли технические сложности, пишет CBC News.

Автор: Michael Cole/CBC Вблизи Торонто малый пассажирский самолет совершил вынужденную посадку

"Осознав, что возможности вернуться в аэропорт вылета нет, пилот и инструктор, находившиеся на борту, решили посадить самолет на 10-полосный отрезок автострады", - говорится в сообщении.

Автор: Michael Cole/CBC Впоследствии летательное устройство эвакуировали с дороги

Во время вынужденной посадки никто не пострадал. Самолет и автомобили не получили повреждений. Движение по трассе на некоторое время остановили, а летательное устройство эвакуировали с дороги.

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В Англии на мужчину и его сад с самолета "крайне неприятным способом" сбросили человеческие фекалии. Инцидент произошел в середине июля. Местный житель как раз находился в саду, так что это был крайне ужасный опыт. Сумма убытков была незначительной, поэтому мужчина не подавался на страховую выплату.