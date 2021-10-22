На мужчину и его сад с самолета сбросили человеческие фекалии

 
Ексклюзивы
1/5
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1062
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Просмотров: 1413
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 4140
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 423
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 3915
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 756
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3682
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 1287
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 522
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 4446
Фото
Все фото
6
9
3
8
8
Террористы захватили театр с почти тысячей заложников
Террористы захватили театр с почти тысячей заложников
Украинец создал для Lego конструктор-копию дома из &quot;Один дома&quot;
Украинец создал для Lego конструктор-копию дома из "Один дома"
Через мгновение после трагедии: появились фото Болдуина с места происшествия
Через мгновение после трагедии: появились фото Болдуина с места происшествия
Смертоносный ураган разбил несколько стран
Смертоносный ураган разбил несколько стран
Смертельные наводнения в Индии и Непале: сотни погибших и раненых
Смертельные наводнения в Индии и Непале: сотни погибших и раненых
Видео
Все видео
Кремль остался без части здания: видео разрушения
Кремль остался без части здания: видео разрушения
Российский спутник-шпион сломался и сгорел над США
Российский спутник-шпион сломался и сгорел над США
Телеканал в прямом эфире показал порно
Телеканал в прямом эфире показал порно
Коронавирус лечит онкологию - Лукашенко выступил с абсурдным заявлением
Коронавирус лечит онкологию - Лукашенко выступил с абсурдным заявлением
В ход шли камни и бревна: польскую границу штурмовали нелегалы ​​из Беларуси
В ход шли камни и бревна: польскую границу штурмовали нелегалы ​​из Беларуси
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1413
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 891
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5391
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1431
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1530
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
22 октября 2021
Просмотров: 270
Коріння небес
"Той, хто не шанує минулого, втрачає майбутнє. Хто знищує своє коріння, не може зростати". Так писав легендарний австрійський художник і архітектор ...
воскресенье, 24 октября 2021 04:38

На мужчину и его сад с самолета сбросили человеческие фекалии

  Комментировать
На мужчину и его сад с самолета сбросили человеческие фекалии
Авиакомпания сначала отрицала причастность к инциденту. Фото: pixabay.com

В Англии на мужчину и его сад с самолета "крайне неприятным способом" сбросили человеческие фекалии.

Об этом заявила глава совета района Клюер-Ист Виндзор и Мейденгед Карен Дейвис на авиационном форуме Виндзора 14 октября, пишет ВВС.

"Инцидент произошел в середине июля. Местный житель как раз находился в саду, так что это был крайне ужасный опыт. Сумма убытков была незначительной, поэтому мужчина не подавался на страховую выплату", - сказала она.

Содержание диалога пострадавшего с Управлением гражданской авиации Великобритании не разглашают. Дейвис отказалась называть авиакомпанию, которая загрязнила мужчину и его сад, но отметила, что та базируется вдали от Британии. Компания сперва отрицала причастность к инциденту, но затем признала свою вину.

40 лет назад подобные ситуации еще могли случаться, но в 1974 году изобретатель Джеймс Кемпер запатентовал вакуумный туалет. С 1980-го такие туалеты начали устанавливать на пассажирские самолеты.

Особенность изобретения в том, что отходы человеческой жизнедеятельности всасываются в специальный резервуар. Опорожнить его можно только во время пребывания самолета на земле, потому что соответствующий клапан расположен снаружи самолета.

Иногда из-за технических неисправностей резервуар протекает. Это явление из-за голубого цвета дезинфицирующей жидкости туалета получило название "голубой лед".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двое дрались, третья снимала: на борту самолета в Краков отличились украинцы

В США с 1979 года зафиксировали около 30 случаев падения "голубого льда". В 2006 году он проломил крышу дома в Калифорнии. Такие неисправности могут также повредить самолет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На мужчину и его сад с самолета сбросили человеческие фекалии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Нищий и грязный Киев времен СССР. Опубликовали запрещенные советские фото
Нищий и грязный Киев времен СССР. Опубликовали запрещенные советские фото
22
 Просмотров: 29448
Месси начинает выставлять ультиматумы в ПСЖ
Месси начинает выставлять ультиматумы в ПСЖ Просмотров: 4618
Спортивный костюм и короткие пуховики: назвали антитренды этой осени
Спортивный костюм и короткие пуховики: назвали антитренды этой осени
5
 Просмотров: 4482
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
14
 Просмотров: 4140
&quot;Сколько терпеть это унижение?&quot;: впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
10
 Просмотров: 3915
Мир
Польша подготовила для отправки помощь мигрантам на границу с Беларусью
Польша подготовила для отправки помощь мигрантам на границу с Беларусью Просмотров: 9
Режиссер, которого подстрелил Алек Болдуин, прокомментировал трагедию
Режиссер, которого подстрелил Алек Болдуин, прокомментировал трагедию Просмотров: 90
В Индии из-за снегопада погибли 11 туристов
В Индии из-за снегопада погибли 11 туристов Просмотров: 45
Часть вулкана Ла-Пальма обвалилась вследствие землетрясения
Часть вулкана Ла-Пальма обвалилась вследствие землетрясения Просмотров: 45
В Австрии хотят ввести локдаун для невакцинированных граждан
В Австрии хотят ввести локдаун для невакцинированных граждан Просмотров: 63
Больше всего комментируют
17
Депутаты требуют президента наложить санкции на "Рошен"
4
Заседание СНБО будет нетрадиционным - СМИ
3
Эрдоган поручил выслать из Турции послов 10 стран
2
Сайт КМИС подвергся кибератаки после сниженных рейтингов президента и его партии
2
"Шкандаля не будет" - Савченко впервые прокомментировала историю с поддельными Covid-сертификатами
Голосов: 530
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть