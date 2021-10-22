На мужчину и его сад с самолета сбросили человеческие фекалии

Авиакомпания сначала отрицала причастность к инциденту. Фото: pixabay.com

В Англии на мужчину и его сад с самолета "крайне неприятным способом" сбросили человеческие фекалии.

Об этом заявила глава совета района Клюер-Ист Виндзор и Мейденгед Карен Дейвис на авиационном форуме Виндзора 14 октября, пишет ВВС.

"Инцидент произошел в середине июля. Местный житель как раз находился в саду, так что это был крайне ужасный опыт. Сумма убытков была незначительной, поэтому мужчина не подавался на страховую выплату", - сказала она.

Содержание диалога пострадавшего с Управлением гражданской авиации Великобритании не разглашают. Дейвис отказалась называть авиакомпанию, которая загрязнила мужчину и его сад, но отметила, что та базируется вдали от Британии. Компания сперва отрицала причастность к инциденту, но затем признала свою вину.

40 лет назад подобные ситуации еще могли случаться, но в 1974 году изобретатель Джеймс Кемпер запатентовал вакуумный туалет. С 1980-го такие туалеты начали устанавливать на пассажирские самолеты.

Особенность изобретения в том, что отходы человеческой жизнедеятельности всасываются в специальный резервуар. Опорожнить его можно только во время пребывания самолета на земле, потому что соответствующий клапан расположен снаружи самолета.

Иногда из-за технических неисправностей резервуар протекает. Это явление из-за голубого цвета дезинфицирующей жидкости туалета получило название "голубой лед".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двое дрались, третья снимала: на борту самолета в Краков отличились украинцы

В США с 1979 года зафиксировали около 30 случаев падения "голубого льда". В 2006 году он проломил крышу дома в Калифорнии. Такие неисправности могут также повредить самолет.