Двое дрались, третья снимала: на борту самолета в Краков отличились украинцы

Два украинца подрались в самолете в Краков. Фото: pixabay.com

Два украинца на борту самолета из Харькова в польский город Краков устроили драку.

Об этом сообщила пресс-секретарь Карпатского отдела пограничной службы Польши Дорота Конзелка, пишет "Укринформ".

"Экипаж самолета объяснил (польским пограничникам. - Gazeta.ua), что два гражданина Украины инициировали ссору на борту самолета. Впоследствии словесная перепалка переросла в физическую агрессию", - рассказала Конзелка.

Агрессивные пассажиры не реагировали на замечания капитана и членов экипажа. Еще одна гражданка Украины, несмотря на возражения стюардессы, снимала инцидент на телефон, подчеркнула пресс-секретарь.

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Польские пограничники зашли на борт самолета в аэропорту Краков - Балице. Приказали агрессивным украинцам немедленно покинуть самолет. Один из них отказался это делать. В отношении него пришлось применить физическую силу и вывести из самолета в наручниках.

В результате двух украинцев оштрафовали в соответствии с законом об авиации.

Женщина, снимавшая драку, отказалась платить штраф. Пограничники направили дело пассажирки в суд.

На борту самолета в США, следовавшему из аэропорта Финикса, началась драка из-за пассажира. Он отказался надевать защитную маску. Нарушителя карантинных требований вывела из самолета полиция.