Двое дрались, третья снимала: на борту самолета в Краков отличились украинцы

 
Ексклюзивы
1/5
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1719
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 2808
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 963
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 1134
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 2997
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
Просмотров: 1872
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
Просмотров: 1206
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 1989
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
Просмотров: 3996
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 153
Фото
Все фото
3
4
8
3
3
Назывались полицейскими и выманивали деньги: задержали банду мошенников
Назывались полицейскими и выманивали деньги: задержали банду мошенников
Бил топором, затащил в болото и душил: многодетная мать стала жертвой нападения
Бил топором, затащил в болото и душил: многодетная мать стала жертвой нападения
Дочь бизнесмена влетела на Lexus в толпу: шесть человек погибли
Дочь бизнесмена влетела на Lexus в толпу: шесть человек погибли
17-летний подросток внезапно умер в кафе
17-летний подросток внезапно умер в кафе
Пропавшего 21-летнего мужчины нашли с перерезанным горлом
Пропавшего 21-летнего мужчины нашли с перерезанным горлом
Видео
Все видео
Участники массовой драки пытались угнать маршрутку с пассажирами
Участники массовой драки пытались угнать маршрутку с пассажирами
Машинист метро избил пьяного пассажира-нарушителя
Машинист метро избил пьяного пассажира-нарушителя
Мужчина на остановке устроил резню
Мужчина на остановке устроил резню
Вместе выпивали, беременности не было: раскрыли новые подробности предполагаемого изнасилования полицейским
Вместе выпивали, беременности не было: раскрыли новые подробности предполагаемого изнасилования полицейским
Возле Киева неизвестный стрелял в семью
Возле Киева неизвестный стрелял в семью
Интервью
1/5
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1350
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1476
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 639
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 1017
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1089
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 801
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
понедельник, 18 октября 2021 17:58

Двое дрались, третья снимала: на борту самолета в Краков отличились украинцы

  Комментировать
Двое дрались, третья снимала: на борту самолета в Краков отличились украинцы
Два украинца подрались в самолете в Краков. Фото: pixabay.com

Два украинца на борту самолета из Харькова в польский город Краков устроили драку.

Об этом сообщила пресс-секретарь Карпатского отдела пограничной службы Польши Дорота Конзелка, пишет "Укринформ".

"Экипаж самолета объяснил (польским пограничникам. - Gazeta.ua), что два гражданина Украины инициировали ссору на борту самолета. Впоследствии словесная перепалка переросла в физическую агрессию", - рассказала Конзелка.

Агрессивные пассажиры не реагировали на замечания капитана и членов экипажа. Еще одна гражданка Украины, несмотря на возражения стюардессы, снимала инцидент на телефон, подчеркнула пресс-секретарь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пытки украинца в польском вытрезвителе: обвинения предъявили девяти лицам

Польские пограничники зашли на борт самолета в аэропорту Краков - Балице. Приказали агрессивным украинцам немедленно покинуть самолет. Один из них отказался это делать. В отношении него пришлось применить физическую силу и вывести из самолета в наручниках.

В результате двух украинцев оштрафовали в соответствии с законом об авиации.

Женщина, снимавшая драку, отказалась платить штраф. Пограничники направили дело пассажирки в суд.

На борту самолета в США, следовавшему из аэропорта Финикса, началась драка из-за пассажира. Он отказался надевать защитную маску. Нарушителя карантинных требований вывела из самолета полиция.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Двое дрались, третья снимала: на борту самолета в Краков отличились украинцы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
октября

Дочь бизнесмена влетела на Lexus в толпу: шесть человек погибли

Самое читаемое
Тигипко вышел на публику с новой женой
Тигипко вышел на публику с новой женой
15
 Просмотров: 20045
&quot;Пошел на х** в Москву&quot; - ведущего телеканала Мураева обматерили в Первомайске
"Пошел на х** в Москву" - ведущего телеканала Мураева обматерили в Первомайске
 1 Просмотров: 9702
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
9
 4 Просмотров: 8433
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
5
 Просмотров: 6840
Гороскоп на 18-24 октября: кто влюбится и разбогатеет
Гороскоп на 18-24 октября: кто влюбится и разбогатеет
 Просмотров: 5526
Происшествия
Назывались полицейскими и выманивали деньги: задержали банду мошенников
Назывались полицейскими и выманивали деньги: задержали банду мошенников
3
 Просмотров: 45
Участники массовой драки пытались угнать маршрутку с пассажирами
Участники массовой драки пытались угнать маршрутку с пассажирами
 Просмотров: 279
Бил топором, затащил в болото и душил: многодетная мать стала жертвой нападения
Бил топором, затащил в болото и душил: многодетная мать стала жертвой нападения
4
 Просмотров: 765
В "покрасневшем" Херсоне произошел транспортный коллапс
В "покрасневшем" Херсоне произошел транспортный коллапс Просмотров: 711
Дочь бизнесмена влетела на Lexus в толпу: шесть человек погибли
Дочь бизнесмена влетела на Lexus в толпу: шесть человек погибли
8
 Просмотров: 1350
Больше всего комментируют
6
Форум жены Зеленского стоил 3 млн грн - как годовое питание школы
4
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
4
"Сюжет не слишком" - Зеленский прокомментировал расследование журналистов о своих офшорах
2
"Где реакция"? - к Венедиктовой и Монастырскому обратились из-за Кивы с автоматом
2
"Хочу всех успокоить" - Зеленский о ценах на газ
Голосов: 212
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть