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суббота, 09 октября 2021 13:32

Пытки украинца в польском вытрезвителе: обвинения предъявили девяти лицам

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Пытки украинца в польском вытрезвителе: обвинения предъявили девяти лицам
Дмитрий Никифоренко умер после задержания полицией Вроцлава. Facebook-страница Сюзанны Водоливовои

В польском городе Щецин Окружная прокуратура выдвинула обвинения девяти лицам по делу о смерти гражданина Украины 25-летнего Дмитрия Никифоренко.

Об этом сообщили в Окружной прокуратуре, пишет "Укринформ".

Обвинения предъявили четырем полицейским, троих из которых уже уволили. Трем работникам вытрезвителя, куда доставили украинца после задержания. Руководителю вытрезвителя и врачу, которая находилась на дежурстве.

Трех сотрудников полиции обвиняют в превышении служебных полномочий, издевательстве над задержанным и избиении с летальным исходом. Четвертого полицейского - в непрепятствовании насилия над задержанным.

Двух работников вытрезвителя прокурор обвинил в совместном с полицейскими издевательстве над задержанным и избиении со смертельным исходом.

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Врачу предъявили обвинение в надлежащем уходе за потерпевшим лицом и в неосуществлении оценки состояния его здоровья после применения против нее насилие, повлекшее смерть человека.

Руководителю вытрезвителя и одной из работниц этого заведения прокуратура выдвинула обвинения в препятствовании уголовном производству и подачи ложной информации в медицинской документации о пребывании пострадавшего в центре.

Прокуратура обратилась в суд о временном аресте на три месяца двух полицейских. Что касается других - избрание меры пресечения в виде надзора полиции, запрета на контакт с определенными лицами, выезд за границу и залога имущества.

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Врача, одного из полицейских, который еще работает, и двух работников вытрезвителя прокурор на время следствия отстранил от исполнения обязанностей. Четвертому полицейскому прокуратура запретила заниматься деятельностью, связанной с возможностью применения прямых мер принуждения.

Несмотря на собранные прокуратурой материала, суд не согласился на временный арест двух полицейских. Прокуратура намерена обжаловать это решение суда.

За содеянное трем работникам полиции и двум работникам вытрезвителя грозит заключение до 10 лет. Другим обвиняемым - до пяти лет заключения.

Дмитрий Никифоренко, заробитчанин из Винницкой области, умер в польском Вроцлаве 30 июля. Его задержали и жестоко поиздевались местные полицейские и сотрудники вытрезвителя, куда доставили украинца. Правду о смерти Дмитрия родные узнали только через месяц после гибели.

Мужчину били и душили, хотя он не вел себя агрессивно. На него набросились шесть правоохранителей и сотрудников вытрезвителя. Они привязали украинца, прижимали его голову к полу коленом, били кулаками, дубинкой и душили. Такое поведение продолжалось полчаса, пока в ситуацию не вмешался врач. Реанимационные мероприятия не помогли.

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Дата
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