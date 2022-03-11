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пятница, 11 марта 2022 05:07

Саммит ЕС поддержал европерспективу Украины, но есть нюансы

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На заседании Европейского совета была одобрена декларация о признании перспективы членства Украины в Европейском союзе.

Дискуссия продолжалась более пяти часов за закрытыми дверьми. О решении неформального саммита ЕС сообщает "Европейская правда".

Экстренное заседание прошло в Версале в четверг, 10 марта. Его посвятили российской агрессии и стремлению Украины вступить в ЕС.

"Европейский совет признал европейские стремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации. 28 февраля 2022 года президент Украины, реализуя право Украины выбирать свою судьбу, подал заявку Украины на вступление в Европейский Союз.

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Совет ЕС без промедлений предложил Комиссии подать свое заключение по этому заявлению в соответствии с соответствующими положениями Договоров ЕС. До вынесения этого вывода уже теперь мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину на ее европейском пути. Украина входит в нашу европейскую семью", - говорится в решении.

Решение саммита уже прокомментировал президент Литвы Гитанас Науседа.

"Историческая ночь в Версале. После пяти часов горячих дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции. Процесс начался. Теперь мы и украинцы должны сделать это быстро. Героическая украинская нация заслуживает знать, что ей рады в ЕС", - отметил Науседа .

 

В решении есть много положительных сдвигов по сравнению с предыдущими формулировками. Однако в нем не идет речь о процедуре присоединения и нет упоминаний о "ускоренной процедуре" вступления, к которой стремилась Украина.

7 марта страны ЕС приступили к рассмотрению заявок на вступление Украины, Грузии и Молдовы. Решение 27 государств-членов является первым шагом в общеизвестно сложном процессе принятия решения о присоединении новых членов, который может затянуться на годы, сообщает Insider paper. Послы ЕС согласились попросить исполнительную власть блока представить "мнение" по заявкам трех стран, заявили французские официальные лица, председательствующие в ЕС поочередно.

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