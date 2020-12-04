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пятница, 04 декабря 2020 21:13

Самая старая дикая птица планеты отложила яйцо: фото

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  Птица появилась на свет примерно в 1951 году. Фото: Reuters
Птица появилась на свет примерно в 1951 году. Фото: Reuters

Самка темноспинного альбатроса на имя Уиздом воссоединилась со своим давним партнером Акеакамаи и уже отложила яйцо.

Известная самка, которая считается самой старой дикой птицей в мире, прилетела на остров Мидуэй, расположенный на северо-западе Гавайского архипелага. Об этом сообщает тихоокеанское отделение Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

По словам специалистов, птица появилась на свет примерно в 1951 году, что делает ее самой старой в мире дикой птицей.

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"Уиздом прилетает сюда почти ежегодно, начиная с 2006 года. Загниздилвся он и в период размножения, в 2019-2020 годы. В этом году она прибыла на Мидуэй 29 ноября и ее партнером стал мужчина по прозвищу Акеакамаи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самка уже отложила яйцо, и теперь партнеры по очереди его штрих.

  Птица появилась на свет примерно в 1951 году. Фото: Reuters
Птица появилась на свет примерно в 1951 году. Фото: Reuters

Ирландский производитель виски Redbreast создал ограниченную серию бутылок, которые можно превратить в кормушки для птиц. Они объявили о новом глобальном партнерстве с организацией по сохранению птиц и в рамках проекта выпустил лимитированную серию напитка в футлярах-кормушках.

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Дата
04
декабря

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