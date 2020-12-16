Самая богатая женщина пожертвовала $6 млрд на благотворительность за год

Маккензи Скотт / Reuters

Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса и самая богатая женщина планеты Маккензи Скотт за 4 месяца пожертвовала $4,2 млрд. на благотворительность продовольственным банкам и фондам с чрезвычайной помощи.

В заметке в блоге Скотт сказала, что хочет помочь американцам, которые больше всего страдают из-за пандемии. Об этом пишет ВВС.

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Скотт занимает 18-е место в списке самых богатых людей планеты. Ее состояние выросло на $23,6 млрд в этом году - до $60,7 млрд. Большую часть богатства получила после развода с самым богатым человеком мира и главным исполнительным директором Amazon Джеффом Безосом.

"Эта пандемия была разрушительным временем в жизни американцев. Я выбрала более 380 благотворительных организаций для пожертвований, рассмотрев почти 6500 из них. Больше всего последствия для здоровья почувствовали женщины, люди с небелым цветом кожи и те, кто живет в бедности. Между тем пандемия значительно обогатила миллиардеров", - написала она в блоге.

В июле Скотт пожертвовала $1,7 млрд 116 благотворительным организациям, заявив, что хочет привлечь внимание к организациям и лидерам, которые способствуют изменениям. Ее общий объем пожертвований за год составил почти $6 млрд.