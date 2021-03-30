Сакура зацвела наиболее рано за последние 1200 лет

Люди катаются на лодке, глядя на цветущие сакуры в парке в Токио / Getty Images

В японском Киото зацвели вишни сакуры. Это наиболее раннее цветение дерева за последние более 1200 записей. Эксперты считают, что это убедительный признак изменения климата.

Сакура в Киото зацвела 26 марта 2021-го, превзойдя предыдущий рекорд 27 марта 1409-го. Древний рекорд датируется 812 годом. Об этом пишет Washington Post.

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"Рекорд цветения сакуры в Киото невероятно ценен для исследования изменений климата из-за длительности записей и чувствительность цветения до весенних температур. Теплые весны способствуют более раннему цветению", - говорит научный сотрудник Колумбийского университета Бенджамин Кук.

Уникальные благодаря давности записи о цветении указывают, что средняя дата была относительно стабильной в течение примерно 1000 лет, с 812-го до 1800-го. Но потом цветения происходило все раньше.

"С 1800-х потепление привело к устойчивой тенденции более раннего цветения, которое продолжается. Частично это потепление связано с изменением климата, а отчасти с усилением эффекта теплового острова из-за роста урбанизации окружающей среды за последние несколько веков", - говорит профессор Кук.

Этой весной по Японии цветение сакуры началось рано. В Токио 22 марта, что стало наиболее ранней датой, кроме 1953 года. Средняя дата цветения - 25 марта. В Киото в 1850 году средняя дата цветения приходилась на 17 апреля. Теперь ближе к 5 апреля. За этот период средняя температура в Киото поднялась на 3,4 градуса.