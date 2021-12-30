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четверг, 30 декабря 2021 01:56

Саакашвили "украли из больницы" и перевезли в тюрьму

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Саакашвили &quot;украли из больницы&quot; и перевезли в тюрьму
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Фото: Facebook/Mikheil Saakashvili

Адвокат экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили заявил о его похищении. По словам Ники Гварамии, Саакашвили исчез из Горийской больницы.

Об этом адвокат сообщил в Facebook.

Гварамия написал, что экспрезидент был вывезен в неизвестном направлении. Его состояние также неизвестно.

Позже депутат Верховной рады Украины и девушка Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что политика "насильно похитили из городской больницы" и вывезли в Руставскую тюрьму.

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Ранее сообщалось, что Саакашвили потерял сознание после того, как представители пенитенциарной системы ознакомили его с решением Минюста о переводе из госпиталя в Горе в Руставскую тюрьму.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся в преддверии выборов. Он заявил, что считает себя политзаключенным.

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