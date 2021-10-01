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пятница, 01 октября 2021 10:45

Саакашвили прилетел в Грузию спустя восьми лет эмиграции

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Саакашвили прилетел в Грузию спустя восьми лет эмиграции
Саакашвили неоднократно обещал сторонникам приехать в Грузию. В правительстве после этого заявляли, что в случае возвращения его ждет арест. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Третий президент Грузии, а сейчас председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Доброе утро, Грузия. Восемь лет прошло", - написал Саакашвили.

Он также опубликовал видео, на котором заявил, что находится в Батуми.

В партии Единое национальное движение, которую основал Саакашвили, не знают деталей его возвращения, сообщили партийцы On.ge.

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Возвращение на родину Михеила Саакашвили после восьми лет эмиграции связано с выборами в местные органы власти 2 октября.

27 сентября он опубликовал фото электронного билета. Согласно ему политик прилетает в Грузии именно в день выборов. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на это заявил, что после возвращения на Саакашвили ждет тюрьма.

Саакашвили не был в Грузии с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция. Проживал в Европе, США и Украине. После прихода к власти "Грузинской мечты" его обвинили в превышении полномочий. В январе 2018-го суд Грузии заочно приговорил Саакашвили к трем годам заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

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01
октября

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