Саакашвили прилетел в Грузию спустя восьми лет эмиграции

Третий президент Грузии, а сейчас председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Доброе утро, Грузия. Восемь лет прошло", - написал Саакашвили.

Он также опубликовал видео, на котором заявил, что находится в Батуми.

В партии Единое национальное движение, которую основал Саакашвили, не знают деталей его возвращения, сообщили партийцы On.ge.

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Возвращение на родину Михеила Саакашвили после восьми лет эмиграции связано с выборами в местные органы власти 2 октября.

27 сентября он опубликовал фото электронного билета. Согласно ему политик прилетает в Грузии именно в день выборов. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на это заявил, что после возвращения на Саакашвили ждет тюрьма.

Саакашвили не был в Грузии с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция. Проживал в Европе, США и Украине. После прихода к власти "Грузинской мечты" его обвинили в превышении полномочий. В январе 2018-го суд Грузии заочно приговорил Саакашвили к трем годам заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.