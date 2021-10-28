Саакашвили в тюрьме согласился на медпомощь. Фото: Коммерсант

Экспрезидент Грузии Михеил Саакашвили согласился на медицинскую помощь и обследование.

"Проблемы коммуникации с Михеилом Саакашвили устранены, из-за чего Саакашвили прекратил крайнюю форму протеста – отказ от лечения, проведение анализов, тестов и тому подобное", – заявил адвокат Дмитрий Садзаглишвили после встречи с Саакашвили в руставской тюрьме, сообщает грузинская служба "Радио Свобода".

Адвокат Саакашвили рассказал, что ему была предоставлена ​​возможность пообщаться с подзащитным в такой форме, чтобы сделать невозможным запись разговора Службой госбезопасности. "По этой причине Михеил Саакашвили перестал усиливать свой протест - отказ от лечения, проведение анализов, мониторинга показателей и т.д.", - сообщил Садзаглишвили.

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Саакашвили еще раз подтвердил свое уважение к врачам, входящим в состав консилиума, и продолжит сотрудничество с медиками.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. За восемь дней голодания Саакашвили похудел на 12 кг, заявил адвокат. Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам.