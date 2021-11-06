Саакашвили планирует госпереворот: Грузия разразилась новыми протестами

Оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" вышла на митинг под тюрьму в городе Руставе, где находится экс-президент страны Михеил Саакашвили. Протестующие требуют перевести Саакашвили в частную клинику. Фото: ekhokavkaza.com

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" проводит протестную акцию возле тюрьмы в городе Руставе, где находится экс-президент страны Михеил Саакашвили.

Участие в митинге принимают несколько тысяч человек. Многие пришли на акцию с государственными флагами, другие держат плакаты с надписями "Свободу Мышt" и красные розы – символ революции 2003 года. Протестующие требуют перевести голодающего уже 37-й день Саакашвили в частную клинику, передает "Эхо Кавказа".

Протест будет расти, а демонстранты не разойдутся до тех пор, пока не спасут Саакашвили, говорят активисты его партии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саакашвили сделал новое заявление

В ответ власти усилили меры безопасности: мобилизованы спецподразделения и сотрудники криминальной полиции, установлены ограждения.

За несколько часов до начала протестной акции в Службе государственной безопасности Грузии провели брифинг, заявив, что Саакашвили из тюрьмы планирует государственный переворот и ряд серьезных провокаций с целью свержения власти.

По версии ведомства, в планы экс-президента входит блокировка различных государственных ведомств в Тбилиси, перекрытие дорог, а также убийство одного из лидеров оппозиции.

Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили по новым обвинениям могут судить по особой процедуре – вне помещения суда. На этом настаивает Министерство юстиции Грузии. Основанием этой рекомендации является необходимость защитить общественный порядок и жизнь самого Саакашвили. Власти заявляют, что есть возможные планы дестабилизации с убийством двух оппозиционеров.