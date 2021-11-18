Саакашвили перевели в реанимацию

Состояние Саакашвили сейчас стабильное. Фото: Reuters

Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который голодает уже 49 дней, перевели в реанимацию тюремной больницы.

Он ненадолго потерял сознание, пишет "Грузия онлайн".

"Это был короткий эпизод обморока, было высокое давление и нестабильные гликемические показатели. Он лежит в реанимации, где дежурит реаниматолог. Он полностью контактный", - отмечают врачи.

Сейчас состояние Саакашвили стабильное, он находится в сознании. Причины обморока станут понятными после результатов анализов.

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Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. Состояние здоровья Саакашвили близко к сверхкритическому. Есть угроза жизни. К такому выводу пришел личный врач политика Николоз Кипшидзе. 8 ноября задержанного без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).