Саакашвили не пересекал государственную границу Грузии - МВД

МВД Грузии говорит, что Сааакашвили не пересекал госграницу. Фото: УНИАН

Третий президент Грузии, а сейчас председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили не пересекал государственную границу Грузии.

Об этом сообщили в МВД Грузии, передают "РИА Новости".

Пребывания Саакашвили на родине подтвердила его пресс-секретарь Дарья Чиж.

"На сегодня (1 октября. - Gazeta.ua) могу вам сказать, что он действительно в Батуми. За остальными событиями и за тем, как все будет происходить, следите на его странице (в соцсети. - Gazeta.ua)", - сказала Чиж "Радио Свобода".

Добавила, что не может комментировать дальнейшее развитие событий, связанных с пребыванием Саакашвили в Грузии.

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Прибытие политика в Грузию подтвердила и глава украинского офиса простых решений и результатов, в котором работал Саакашвили, Мария Барабаш.

"Михаил Саакашвили сейчас в Грузии. Как руководитель его офиса могу это подтвердить", - заявила Барабаш грузинскому оппозиционному телеканалу "Мтавари Архи".

По ее информации, Саакашвили покинул Киев прошлой ночью.

"Три дня назад он собрал команду и сказал, что направляется в Грузию. Поскольку сейчас переломный момент для страны, когда выбор нужно сделать между Европой и прошлым. Сказал нам, что должен ехать, потому что сейчас важен референдум", - сказала Барабаш.

Возвращение на родину Михеила Саакашвили после восьми лет эмиграции связано с выборами в местные органы власти 2 октября. 1 октября он обнародовал видео, в котором сообщил, что прибыл в грузинский портовой город Батуми. Призвал прийти на выборы, чтобы сменить власть в стране. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на днях заявил, что Саакашвили арестуют, если он прибудет в страну. Сказал, что "Саакашвили заочно осужден и заслуживает тюрьму". В январе 2018-го суд Грузии заочно приговорил Саакашвили к трем годам заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.