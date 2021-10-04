Саакашвили ехал в Грузию в вентиляционной кабине трейлера

Михеил Саакашвили вернулся в Грузию и попал за решетку. Он объявил себя политическим заключенным и начал голодовку. Фото: REUTERS

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили тайно пересек границу родины в вентиляционной кабине трейлера.

Политику помог водитель трейлера, который после доставки продуктов украинскому покупателю возвращался в Грузию, сообщил грузинский информационный портал CNews.

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Он является владельцем квартиры в Тбилиси, в которой позже скрывался Саакашвили, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на собственные источники.

Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили сегодня, 4 октября передаст Министерству иностранных дел Украины верительные грамоты и даст все разъяснения по поводу задержания Михаила Саакашвили в Тбилиси, сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Возвращение на родину Михеила Саакашвили после восьми лет эмиграции связано с выборами в местные органы власти, которые состоялись 2 октября. Политик призвал сторонников вместе отправиться в Тбилиси, а 3 октября, после выборов, выйти на акции протеста. Впоследствии стало известно, что его арестовали и поместили в изолятор. Ранее его заочно приговорили к шести годам заключения за организацию нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. После задержания Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.