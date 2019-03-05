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вторник, 05 марта 2019 18:05

С украинским паспортом теперь можно лететь в Грузию

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С украинским паспортом теперь можно лететь в Грузию
Украинцы без загранпаспорта могут посещать Грузию. Фото: РБК

С 1 марта вступило в силу соглашение между правительствами Украины и Грузии о взаимной отмене визовых требований.

"В дополнение к имеющемуся безвизу вводятся взаимные поездки граждан на основании внутренних паспортов в форме ID-карты, содержащие бесконтактный электронный носитель", - сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Согласно договору, граждане Украины могут находиться на территории Грузии без виз в течение 90 дней ежегодно на основании ID-карт.

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В 2018 году Украина и Грузия подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований, которое позволит гражданам обеих стран путешествовать по ID-паспортами.

Кроме того, власти Турции также утвердила безвизовых поездках для Украинской за ID-картами.

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05
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