С украинским паспортом теперь можно лететь в Грузию

С 1 марта вступило в силу соглашение между правительствами Украины и Грузии о взаимной отмене визовых требований.
"В дополнение к имеющемуся безвизу вводятся взаимные поездки граждан на основании внутренних паспортов в форме ID-карты, содержащие бесконтактный электронный носитель", - сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Согласно договору, граждане Украины могут находиться на территории Грузии без виз в течение 90 дней ежегодно на основании ID-карт.
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В 2018 году Украина и Грузия подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований, которое позволит гражданам обеих стран путешествовать по ID-паспортами.
Кроме того, власти Турции также утвердила безвизовых поездках для Украинской за ID-картами.
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