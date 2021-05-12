С тихого парня превратился в "бога": подробности из жизни казанского стрелка

Ильназ Галявиев в балаклаве, на которой написано "Бог". Фото: focus

19-летний Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в школе №175 в российской Казани, съехал от родителей и не контактировал с ними.

Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

"Парень с так называемой благополучной семьи. Он учился в престижном вузе, который родители имели возможность оплачивать. Более того, он не так давно съехал от родителей. На уровне личных отношений контакта у родителей с ребенком не было, и как раз из-за этого системного затяжного конфликта он от них и съехал. Они в последнее время даже не понимали, что с ним происходит", - прокомментировала она.

По словам Волынец, ранее Галявиев не состоял на учете в полиции.

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"Ни на каком учете он не состоял нигде - ни семья как неблагополучная, ни сам он ни в полиции, ни в Комиссии по делам несовершеннолетним не привлекался", - сообщила женщина.

Она также добавила, что на данный момент не удалось выйти на связь с его родителями.

"Семья никаких подозрений не вызывала ни у кого. По месту обучения характеризуют, что он был достаточно уравновешенным, вежливым мальчиком, опрятным, то есть обычный студент", - прокомментировала она.

По словам Волынец, причина нападения на школу пока не установлена.

В Казани, Россия, 19-летний парень устроил стрельбу в школе №175. Он четыре года назад закончил это учебное заведение. В результате нападения погибли по меньшей мере 11 человек.