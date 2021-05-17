С рельс сошли 47 вагонов поезда с опасными химикатами

В штате Айова, США, на окраине города Сибли сошел с рельсов товарный поезд с опасными удобрениями и нитратом аммония.
Из-за аварии вспыхнул масштабный пожар и разлились химикаты, пишет AP.
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По словам представительницы железнодорожной компании Union Pacific Робин Тисвер, с рельсов сошли около 47 вагонов, но бригада поезда не пострадала.
Из-за опасности взрыва Управления по чрезвычайным ситуациям округа Оцеола эвакуировало 80 человек из города Сибли. Всего в населенном пункте поживает около 3 тыс. человек.
Власти эвакуировали район в пределах 8 км от аварии. Для приема семей Красный Крест создал специальный центр.
На месте аварии пока работают экстренные службы и пожарные.
A freight train hauling fertilizer derailed and caught fire near Sibley, Iowa, sending plumes of smoke into the air.— ABC News (@ABC) May 16, 2021
Officials said there were no immediate reports of injuries, but nearby residents were evacuated as crews scrambled to put out the flames. https://t.co/jIyerjJlJf pic.twitter.com/u69rwVjqHP
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