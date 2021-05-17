 
Ексклюзивы
1/5
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 891
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1449
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
Просмотров: 4275
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 855
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
1 Просмотров: 513
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 675
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 765
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 567
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 783
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1170
Фото
Все фото
3
4
7
6
3
На &quot;Мисс Вселенная&quot; участница из Мьянмы выступила против военной хунты
На "Мисс Вселенная" участница из Мьянмы выступила против военной хунты
С рельс сошли 47 вагонов поезда с опасными химикатами
С рельс сошли 47 вагонов поезда с опасными химикатами
Умер Фрэнк Синатра
Умер Фрэнк Синатра
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Арендовала гроб и устроила гулянку: женщина пригласила родню на свои похороны
Арендовала гроб и устроила гулянку: женщина пригласила родню на свои похороны
Видео
Все видео
Авто на скорости въехало в толпу
Авто на скорости въехало в толпу
Израиль ударил по штабу ХАМАС в Секторе Газа. Военные показали видео
Израиль ударил по штабу ХАМАС в Секторе Газа. Военные показали видео
На город обрушились смертельные торнадо
На город обрушились смертельные торнадо
Молния убила стадо из 18 слонов
Молния убила стадо из 18 слонов
Ведущую прогноза погоды "атаковали" клоны: курьезное видео
Ведущую прогноза погоды "атаковали" клоны: курьезное видео
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 891
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 792
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 423
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 567
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 486
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
16 мая 2021
Просмотров: 513
Сховок у Леніні
– 20 гривень за книжку – хіба це гроші? – говорить кум Олег. За 12 тисяч гривень купує бібліотеку на 600 книжок. Оголошення знайшов ...
понедельник, 17 мая 2021 09:32

С рельс сошли 47 вагонов поезда с опасными химикатами
4

1 Комментировать

В США 47 вагонов сошли с рельс.
Фото: Reuters
В США 47 вагонов сошли с рельс.
В США 47 вагонов сошли с рельс.
В США 47 вагонов сошли с рельс.

В штате Айова, США, на окраине города Сибли сошел с рельсов товарный поезд с опасными удобрениями и нитратом аммония.

Из-за аварии вспыхнул масштабный пожар и разлились химикаты, пишет AP.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дебошир в поезде разгромил купе

По словам представительницы железнодорожной компании Union Pacific Робин Тисвер, с рельсов сошли около 47 вагонов, но бригада поезда не пострадала.

Из-за опасности взрыва Управления по чрезвычайным ситуациям округа Оцеола эвакуировало 80 человек из города Сибли. Всего в населенном пункте поживает около 3 тыс. человек.

Власти эвакуировали район в пределах 8 км от аварии. Для приема семей Красный Крест создал специальный центр.

На месте аварии пока работают экстренные службы и пожарные.

Трехдневный национальный траур объявили в Мексике в связи с катастрофой в столичном метро.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С рельс сошли 47 вагонов поезда с опасными химикатами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

Ученый 30 лет назад презентовал "Всемирную паутину" WWW

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 6750
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 6138
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
 Просмотров: 4401
&quot;Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил&quot; - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
22
 Просмотров: 4257
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
5
 1 Просмотров: 3627
Мир
На "Мисс Вселенная" участница из Мьянмы выступила против военной хунты
На "Мисс Вселенная" участница из Мьянмы выступила против военной хунты
3
 Просмотров: 45
Более двух месяцев боролась за жизнь: умерла украинка, которая разбилась в автобусе в Польше
Более двух месяцев боролась за жизнь: умерла украинка, которая разбилась в автобусе в Польше Просмотров: 54
Блинкен планирует обсудить с Лавровым "Северный поток-2"
Блинкен планирует обсудить с Лавровым "Северный поток-2" 1 Просмотров: 81
Сообщили количество погибших в результате атак Израиля в воскресенье
Сообщили количество погибших в результате атак Израиля в воскресенье Просмотров: 342
Трагедия в синагоге: количество пострадавших увеличивается
Трагедия в синагоге: количество пострадавших увеличивается Просмотров: 459
Больше всего комментируют
16
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
6
Неубедительно: Рябошапка удивился, по которым статьям обвиняют Медведчука
4
В Зеленского готовят большую пресс-конференцию
4
В МИД прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО
2
Какую зарплату готовы платить работодатели - исследование
Голосов: 891
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть