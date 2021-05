С рельс сошли 47 вагонов поезда с опасными химикатами

В штате Айова, США, на окраине города Сибли сошел с рельсов товарный поезд с опасными удобрениями и нитратом аммония.

Из-за аварии вспыхнул масштабный пожар и разлились химикаты, пишет AP.

По словам представительницы железнодорожной компании Union Pacific Робин Тисвер, с рельсов сошли около 47 вагонов, но бригада поезда не пострадала.

Из-за опасности взрыва Управления по чрезвычайным ситуациям округа Оцеола эвакуировало 80 человек из города Сибли. Всего в населенном пункте поживает около 3 тыс. человек.

Власти эвакуировали район в пределах 8 км от аварии. Для приема семей Красный Крест создал специальный центр.

На месте аварии пока работают экстренные службы и пожарные.

A freight train hauling fertilizer derailed and caught fire near Sibley, Iowa, sending plumes of smoke into the air.



Officials said there were no immediate reports of injuries, but nearby residents were evacuated as crews scrambled to put out the flames. https://t.co/jIyerjJlJf pic.twitter.com/u69rwVjqHP