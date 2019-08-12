С греческого острова эвакуировали туристов

На южном греческом острове Элафонисос эвакуировали туристический лагерь и близлежащие дома.

На острове второй день подряд пылает лес, сообщает AP.

Власти объявили, что пожар "под контролем" в субботу вечером, но позже ветер усилился. Пожарные пытались сдержать огонь. Им помогали шесть самолетов и пожарных вертолетов.

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Элафонисос, остров площадью 19 квадратных километров, известный своими песчаными пляжами, имеет население около 350 человек, но в течение лета его ежедневно посещают более 3000 туристов.

Сильные ветра и высокие температуры с пятницы способствовали десяткам лесных пожаров по всей Греции. Утром в субботу Агентство гражданской защиты страны сообщило жителям наиболее уязвимых районов о "чрезвычайной опасности" лесных пожаров.

Греческие власти предупредили, что во вторник будет повышена вероятность возникновения лесных пожаров на большей части южной материковой Греции, на островах северного Эгейского моря и в части северо-восточной провинции Фракия, недалеко от турецкой границы.