С главного офиса МИД России похитили $1 млн, который лежал в коробке из-под водки

В МИД России украли $ 1 млн. Фото: 4tololo

С главного офиса министерства иностранных дел России похитили $1 млн наличными.

Подробностями поделилось РЕН ТВ.

Преступление произошло в конце 2019 года, но подробности выяснились только сейчас.

Телеканал сообщил, что почти $1,5 млн российское МИД получило за консульские услуги от Ирана. Средства хранились в двух пакетах и ​​в коробке из-под водки "Абсолют".

С 29 ноября 2019-го деньги были в кабинете ведущего специалиста-эксперта валютно-финансового департамента ведомства Натальи Агальцовой.

$1 066 638 исчезли в период с 16 по 19 декабря 2019 года. Агальцову задержали и провели допрос.

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Женщина объяснила, что разрезала упакованную коробку из-под водки с деньгами. Она обнаружила, что в верхней части коробки были пачки денег со 100-долларовыми купюрами, ниже было много купюр по $1. По словам Агальцовой, она запаниковала.

Женщина решила приложить свои сбережения в размере $ 200 тыс. и взять кредит на 3 млн руб. В банке ей отказали и Агальцова решила покончить с собой, но у нее не получилось.

Также задержали сожителя женщины, он стал свидетелем. Агальцова находилась в СИЗО до августа 2020 года, затем ее посадили под домашний арест.

Где находятся украденные деньги пока неизвестно.

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