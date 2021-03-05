С фермы массово сбежали крокодилы. Сколько именно - никто не знает

В Южно-Африканской Республике в Западно-Капской провинции с фермы сбежали крокодилы. Сколько именно - неизвестно.
На ферму уже возвращены 27 рептилий. Их поиском занимается специальный отряд полиции. Об этом сообщает ВВС.
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По предварительной информации, крокодилы могли пойти в реку Бриде через сломанный забор.
"Людям нельзя к ним приближаться, и следует избегать реки до тех пор, пока они не пойманы", - говорят агентстве провинции по охране заповедников и дикой природы CapeNature.
Полиция ставит ловушки с приманками вдоль реки.
В Австралии мужчина палкой прогнал 5-метрового крокодила, который стал ему на тропинке. Рептилия убежала в воду.
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