Съехались тысячи человек: украинская "Мрия" в Дании наделала шума

Ан-225 "Мрия" от конструкторского бюро Антонова мир увидел в 1989 году. Это самое большое и мощное воздушное судно в мире сегодня. 2004 года Ан-225 внесли в Книгу рекордов Гиннесса за его 240 рекордов. Фото: скриншот с видео

В городе Дании Биллунде вечером 4 февраля приземлялась самая мощная стальная птица в мире – украинская Ан-225 "Мрия".

Многие желающие приехали в аэропорт посмотреть на воздушного великана, пишет местное издание Kristeligt Dagblad.

Восхищенные размерами и возможностями украинского судна журналисты сравнили его технические характеристики с другим самолетом.

"Обычный пассажирский самолет, например "Боинг" 737-800, имеет размах крыла менее половины, то есть 35,8 метра. И это 37,5 метров в длину. При этом он имеет так называемую взлетную массу 640 тонн. Во всем мире существует только один экземпляр самолета, поэтому это особый день для аэропорта и для тех, кто интересуется полетам", - пишет издание.

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Отмечается, что "Мрия" третий раз находится в Дании и впервые самолет приземлился в аэропорту Биллунду.

Посмотреть, как приземляется огромный грузовой самолет, на аэродром пришли до 2 тыс. человек, рассказал менеджер по связям с общественностью аэропорта Медс Бисп Агерснап.

"Он привлекает внимание всей Дании, но люди из Финляндии, Норвегии, Швеции, Германии и Англии тоже приезжают посмотреть на него", - рассказал он.

Самолет вылетел из Дании 6 февраля около 14:00.

Командир экипажа самолета Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов показал посадку авиалайнера в сильный туман почти при нулевой видимости. Туманное приземление сняли в декабре прошлого года в австрийском аэропорту Линц.