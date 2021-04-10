С аукциона сняли картину - она может оказаться гораздо дороже

У экспертов возникло подозрение, что картину нарисовал Караваджо. Фото: twitter.com/arsvitaest

В Мадриде с аукциона экстренно сняли картину, на которой изображен Иисус Христос после бичевания.

Эксперты не уверены в ее авторстве. Аукционный дом Casa Ansorena указал, что автор полотна - неаполитанский художник XVII века Хосе де Рибера. Стоимость оценили в €1,5 тыс., сообщает Министерство культуры Испании.

За день до торгов эксперты испанского музея Прадо заявили, что работу мог написать Микеланджело да Караваджо.

"Я вижу эту работу и сразу понимаю, что ее автор - Караваджо, и думаю, что с помощью финансирования я могу вернуть ее в Италию. Ее цена может составлять примерно 100-150 млн евро, если вы продаете картину частным образом, и 50 млн евро, если продаете музею, такому как Прадо", - заявил итальянский искусствовед и депутат Витторио Сгарби.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самую большую картину в мире продали за рекордно высокую цену

Министерство запретило вывоз картины из страны. Эксперты проведут углубленное техническое и научное исследование полотна, чтобы установить его настоящее авторство.

В Париже на аукционе Sotheby's за рекордную сумму продали картину Винсента Ван Гога "Уличная сцена на Монмартре". Ее оценивали в 8 млн. евро. Приобрели за 13,09 млн. евро. Аукцион проводили в Париже в онлайн-режиме.