Русский открыл стрельбу в центре Парижа: есть раненые

По предварительным данным, от его действий в разное время пострадали несколько человек. Фото: Reuters

В Париже задержали мужчину, который открыл по прохожим стрельбу из пневматической винтовки, сообщает BFMTV. По данным издания, задержанный - гражданин России.

Так, задержанный россиянин — 1988 года рождения. Его подозревают в стрельбе, в результате которого пострадали четыре человека.

Представитель российского посольства во Франции Александра Макогонова сообщил российским СМИ, что дипломаты узнали о задержании россиянина из прессы, дипломаты проводят проверку.

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В курортном поселке Затока, Одесская, неизвестный на улице застрелил человека.