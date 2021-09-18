Посреди улицы в Затоке неизвестный устроил стрельбу, есть убитый

Злоумышленник застрелил одного человека. Фото: ua.news

В курортном поселке Затока, Одесская, неизвестный на улице застрелил человека.

Раненый умер, стрелка ищут правоохранители. Об этом сообщает полиции Одессы, передает Украинская правда.

"У местного кафе "Сказка" в субботу около 13 часов злоумышленник стрелял во владельца заведения питания, после чего скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.

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Выстрелов было несколько. С какой именно оружия стрелял злоумышленник пока неизвестно.

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