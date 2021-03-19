Русский готовил кибератаку на компанию Tesla Илона Маска

Россиянин Егор Крючков признал себя виновным в причастности к организации кибератаки на Tesla Илона Маска. Фото: gazeta.ru

В США зафиксировали попытку внедрения вредоносного ПО в компьютерную сеть компании Tesla Inc. в штате Невада. Россиянин 27-летний Егор Крючков признал себя виновным в организации заговора и причастности к спланированной кибератаке.

Об этом сообщили на сайте Министерства юстиции США.

"Крючков признал себя виновным по одному пункту обвинения в заговоре с целью умышленного повреждения защищенного компьютера", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хакеры взломали сотни камер видеонаблюдения госучреждений США

Федеральный суд должен вынести приговор 10 мая 2021 года.

Россиянин пытался завербовать одного из сотрудников компании Илона Маска, чтобы тот установил вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть.

За участие в заговоре Крючков предлагал работнику Tesla $1 млн. Киберпреступнику грозит до 5 лет тюрьмы и штраф в размере $250 тыс. После тюрьмы Крючкова депортируют из США.

Мужчину задержали 22 августа 2020-го в Лос-Анджелесе.

Десятки тысяч организаций-клиентов Microsoft стали жертвами массовой кибератаки.