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пятница, 19 марта 2021 10:19

Русский готовил кибератаку на компанию Tesla Илона Маска

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Русский готовил кибератаку на компанию Tesla Илона Маска
Россиянин Егор Крючков признал себя виновным в причастности к организации кибератаки на Tesla Илона Маска. Фото: gazeta.ru

В США зафиксировали попытку внедрения вредоносного ПО в компьютерную сеть компании Tesla Inc. в штате Невада. Россиянин 27-летний Егор Крючков признал себя виновным в организации заговора и причастности к спланированной кибератаке.

Об этом сообщили на сайте Министерства юстиции США.

"Крючков признал себя виновным по одному пункту обвинения в заговоре с целью умышленного повреждения защищенного компьютера", - говорится в сообщении.

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Федеральный суд должен вынести приговор 10 мая 2021 года.

Россиянин пытался завербовать одного из сотрудников компании Илона Маска, чтобы тот установил вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть.

За участие в заговоре Крючков предлагал работнику Tesla $1 млн. Киберпреступнику грозит до 5 лет тюрьмы и штраф в размере $250 тыс. После тюрьмы Крючкова депортируют из США.

Мужчину задержали 22 августа 2020-го в Лос-Анджелесе.

Десятки тысяч организаций-клиентов Microsoft стали жертвами массовой кибератаки.

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Дата
19
марта

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