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пятница, 19 марта 2021 17:13

Русские устроили разборки из-за борща под видео Саши Грей
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"Саша, у тебя все отлично получается, но борщ - это украинское блюдо", - прокомментировал ролик украинский кулинар Евгений Клопотенко.
Фото: facebook
«Как тебе не стыдно, Саша? Борщ - это украинское блюдо, а не русское», - писали в комментариях.
«Крым наш и борщ наш. Молодец, Саша».
"Ну, что же вы, Саша. Если не ошибаюсь, вы были в Киеве в 2013 году. Вы должны помнить, что борщ - украинское национальное блюдо, а не русское. Как и Крым".
"Борщ - блюдо восточных славян, а не какого-то одного народа".

Американская порноактриса, писательница и стримерка Саша Грей сняла видео, как готовит традиционно украинское блюдо - борщ.

Ролик получил название "Может ли Саша Грей приготовить борщ?" и появился на YouTube.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев

В комментариях разгорелся спор между русскими и украинцами, чей все же борщ? Сама Грей в начале видео сказала, это украинская кухня, но борщ готовят и в России.

"Саша, у тебя все отлично получается, но борщ - это украинское блюдо", - прокомментировал ролик украинский кулинар Евгений Клопотенко.

Автор: facebook
  "Саша, у тебя все отлично получается, но борщ - это украинское блюдо", - прокомментировал ролик украинский кулинар Евгений Клопотенко.
"Саша, у тебя все отлично получается, но борщ - это украинское блюдо", - прокомментировал ролик украинский кулинар Евгений Клопотенко.

"Как тебе не стыдно, Саша? Борщ - это украинское блюдо, а не русское", - писали в комментариях.

Автор: facebook
  «Как тебе не стыдно, Саша? Борщ - это украинское блюдо, а не русское», - писали в комментариях.
«Как тебе не стыдно, Саша? Борщ - это украинское блюдо, а не русское», - писали в комментариях.

Российские поклонники первого блюда сразу отвечали на слова украинцев.

"Крым наш и борщ наш. Молодец, Саша".

Автор: facebook
  "Ну, что же вы, Саша. Если не ошибаюсь, вы были в Киеве в 2013 году. Вы должны помнить, что борщ - украинское национальное блюдо, а не русское. Как и Крым".
"Ну, что же вы, Саша. Если не ошибаюсь, вы были в Киеве в 2013 году. Вы должны помнить, что борщ - украинское национальное блюдо, а не русское. Как и Крым".

Украинское национальное блюдо - борщ - оказалась в списке 20 самых вкусных супов в мире по версии американского издания СNN.

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Дата
19
марта

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