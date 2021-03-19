Русские устроили разборки из-за борща под видео Саши Грей

Американская порноактриса, писательница и стримерка Саша Грей сняла видео, как готовит традиционно украинское блюдо - борщ.
Ролик получил название "Может ли Саша Грей приготовить борщ?" и появился на YouTube.
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В комментариях разгорелся спор между русскими и украинцами, чей все же борщ? Сама Грей в начале видео сказала, это украинская кухня, но борщ готовят и в России.
"Саша, у тебя все отлично получается, но борщ - это украинское блюдо", - прокомментировал ролик украинский кулинар Евгений Клопотенко.
"Как тебе не стыдно, Саша? Борщ - это украинское блюдо, а не русское", - писали в комментариях.
Российские поклонники первого блюда сразу отвечали на слова украинцев.
"Крым наш и борщ наш. Молодец, Саша".
Украинское национальное блюдо - борщ - оказалась в списке 20 самых вкусных супов в мире по версии американского издания СNN.
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