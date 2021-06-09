Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17

Фото со страницы Роберта ван дер Ноордаа в facebook / facebook-страница Роберта ван дер Ноордаа

Нидерландская спецслужба AIVD выявила российскую кибератаку на ІТ-системы полиции в 2017 году.

Об этом сообщает издание de Volkskrant со ссылкой на четыре анонимные источники. Хакерская группа Cozy Bear, связана со Службой внешней разведки России, проникла в системы через сервер Академии полиции королевства. Полиция заметила вмешательства уже после того, как об этом сообщила AIVD. В то время занимались расследованием по рейсу MH-17. Точно неизвестно, какие именно данные украли русские. Ни полиция, ни AIVD не комментируют дело. Новость прозвучала 7 июня, когда окружной суд Гааги начал рассмотрение по существу уголовное дело о сбитом самолете в небе над Донбассом в июле 2014 года. Ранее Нидерланды подали иск в Европейский суд по правам человека против России из-за ее причастности к сбивания самолета. Какие последствия дело может иметь для России Gazeta.ua спросила у нидерландского журналиста, одного из авторов исследования о работе российской "Фабрики троллей", 47-летнего Роберта ван дер Ноордаа.

Как в голландском обществе восприняли новость о хакерской атаке россиян и возможном похищении материалов по делу МН-17?

Новость сделала достаточно много шума, несмотря на то, что это древняя тема, которой четыре года. Сейчас она вышла на первый план, потому что началось рассмотрение по существу в суде дела МН-17. Родственники 98 погибших граждан Нидерландов провели молчаливую акцию под российским посольством в Амстердаме - расставили 298 пустых стульев и положили на них цветы - в память о жертвах этой атаки. Они требуют справедливости.

Это лишь одна из тем, которая касается России и нашего общества. Другая - на нашем телевидении вышел сюжет, как россиянин пытался заплатить 250 тис. евро партии Splinter. Лидер недавно созданной политической силы Фемке Мерел ван Коотен-Арисс рассказала журналистам, что петербургский бизнесмен Вадим Беликов предложил ей деньги для партии. От предложения россиянина она отказалась и сообщила парламентской службе безопасности. Также подключила к расследованию AIVD. Пока точно неизвестно, ради чего была взятка. Или для российского политического влияния, или кампании какой-то дискредитации. Новость вызвала скандал.

То есть новых данных по делу о хакерской атаке нет?

Не совсем. Спецслужба AIVD выяснила, что натворили россияне в нашей полицейской системе. Но ничего не комментируют и не рассказывает. Известно лишь, что атака была значительно масштабнее и профессиональнее, чем считалось ранее. Об уровне вреда можем только догадываться.

В этом деле у нас еще больше вопросов, чем ответов. Мы не знаем, насколько важны материалы по делу МН-17 получили россияне, сколько времени были в полицейской системе. У нас нет зацепок, которые ответили на эти вопросы.

В то же время есть начало резонансного дела. В справедливом судопроизводстве любой доказательство, которое можно обоснованно усомниться, может развалить дело. Поэтому мы должны быть очень осторожными, ведь малейшая ошибка дискредитирует все. На этом фоне не знаем, какие материалы получили россияне и как их используют.

Поэтому спецслужба, которая получила детали о хакерской атаке, но не обнародует их?

Да, они не говорят, что выяснили. Знаем, что нашли четыре источника, которые рассказали об атаке, что она была и очень масштабная. Но не знаем, выяснили ли в AIVD , какую именно информацию украли.

Какие действия со стороны Нидерландов сейчас могут быть?

Наша власть может вызвать российского посла в Амстердаме для дачи объяснений, но это вряд ли поможет. Просто ожидаем до начала судебного разбирательства.

Событие показало, что есть серьезные проблемы с защитой компьютерных систем. Больше, чем считали до сих пор.

Были похожи прецеденты ранее?

Похожую атаку россияне провели в Малайзии несколько лет назад. Также сломали их полицейские компьютерные системы и похитили документы по делу МН-17. Работают по отработанной схеме. Они их передали тогда так называемому нидерландскому общественному журналисту Максу ван дер Верффу. Он сливал фейки и компромат по делу о сбитом Boeing и стал популярным в российской пропаганде. Несколько месяцев назад я помог расследователям с Bellingcat доказать, что этот парень работает на ГРУ России.

Сейчас украденные нидерландские доказательства по делу МН-17 россияне могут хранить, пока не придумают, как использовать. Возможно, со временем возьмут для своей пропаганды.

Дело о хакерских атаках может иметь какие-то последствия для России?

Скорее аккумулятивный эффект. Россия постоянно не дает о себе забыть в плохом смысле - или это отравление Скрипалей в Англии, или взрывы военных складов в Чехии, или отравления и посадка в тюрьму оппозиционера Навального, или хакерские атаки против США, Нидерландов. Все ложится водой на мельницу дальнейших напряженных отношений между Западом и Россией. Российская власть активно работает, чтобы никак не ослабляли санкции.

В то же время следует помнить, что Нидерланды до сих пор покупают у россиян газ и поддерживают строительство газопровода "Северный поток-2". Это вызывает определенные дискуссии в обществе: покупаем у тех, кто виновен в убийстве наших граждан. Фактически даем им деньги на дальнейшие преступления.

Разве нет альтернатив российским энергоресурсам, чтобы остановить работу этого трубопровода?

Больше всего сделал, чтобы остановить строительство газопровода, бывший президент США Дональд Трамп. Я не любил его как политика, но в этом деле должен отдать должное. Также при нем Америка выступила активнее как поставщик газа в Европу. И заявила, что будут санкции даже против стран Евросоюза, если те будут участвовать в достройке трубопровода.

Сейчас проект практически завершен. Это, конечно, больше геополитический вопрос, чем экономический. Также все в курсе, что газопровод - дополнительное оружие в руках России против Украины. Но многие европейские политики не видят альтернативы для поставок российского газа в Европу, хотя они всегда есть.

К событиям в Крыму и на востоке Украины бизнес-сотрудничество между странами Евросоюза и Россией процветало. Несмотря на политические разногласия, которые были уже тогда, многие компании из Нидерландов, Германии и других стран Западной Европы открывали заводы в России. Страны Запада активно инвестировали в российскую экономику.

А потом случилась Грузия, дальше Украины. Все пошло в обратном направлении. Еще противостояния в Сирии. Это все перевернуло с ног на голову. Геополитический ландшафт изменился. Начались санкции и свертывания проектов. ЕС неохотно, но вынужденно обращал вспять все экономические начинания под давлением общественного мнения.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит пророссийскими боевиками в небе над Донецкой областью 17 июля 2014. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа, в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.