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понедельник, 28 июня 2021 10:00

"Русские обмазываются дерьмом": в Москве избили комика за шутку

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&quot;Русские обмазываются дерьмом&quot;: в Москве избили комика за шутку
Идрак Мирзализаде избили в центре Москвы за шутку о русских. Фото: скриншот с видео

В Москве 25 июня избили белорусского комика-стендапера азербайджанского происхождения Идрака Мирзализаде за шутку о русских.

Об этом он рассказал в Instagram.

По словам комика, фразу, которая так зацепила россиян, вырвали из контекста программы некоторые СМИ, и подали все так, будто Мирзализаде - русофоб.

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"Эта история быстро бы закончилась, если бы не сообщества, которые провоцировали людей, манипулируя их чувствами. Думайте своей головой и разбирайтесь во всем сами: за каждым источником информации обязательно кто-то стоит. Попав в эту ситуацию, я столкнулся с радикальными группировками, которые систематически травят обычных людей по половым, расовым и другим признакам. Эти сообщества пропагандируют ненависть, призывают к насильственным действиям, разрушают семьи", - написал Мирзализаде.

Он добавил, что не хотел никого обидеть своей шуткой, но получил тысячи угроз из-за нее. Комик считает, что людям, которые напали на него, заплатили.

Шутка Мирзализаде на видео с 37:24.

Шутка прозвучала в юмористической телепрограмме "Разгон". Стендапер объяснял, что человеку южного происхождения обычно сложно арендовать квартиру в Москве. Он вспомнил момент, когда ему удалось снять помещение, но матрас там был загрязнен фекалиями. "Матрас очень даже русский. Я его выбрасывал, он был в дерьме. Если что, предыдущие наниматели были русскими. Видимо, россияне обмазываются дерьмом и ложатся спать", - пошутил Мирзализаде. Публика положительно реагировала на такое высказывания. Впоследствии российские СМИ начали активно распространять только фрагмент этого видео, продолжительностью 1 мин.

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