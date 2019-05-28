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вторник, 28 мая 2019 16:45

Русская церковь вредит интересам украинской нации - Вселенский патриарх

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Русская церковь вредит интересам украинской нации - Вселенский патриарх
Вселенский патриарх считает, что после 700 лет несправедливости, украинская церковь получила каноническую независимость. Фото: glavcom.ua

Вселенский патриарх Варфоломей называет предоставление томоса Украинской церкви Божьим благословением.

"Каноничность целой многомиллионной нации была вне церкви без каких-либо догматических на то причин. Решающим фактором, который заставил Вселенский патриархат дать Украине автокефалию, является исцеление раскола и восстановление церковного единства", - заявил владыка в интервью изданию БГНЕС.

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Киевская митрополия никогда не была канонически переданной Московскому патриархату. Этому нет документальных подтверждений.

"После крещения князя Владимира и Киевского государства в 988 году Вселенский патриархат основал Киевскую митрополию. Она принадлежала к Вселенского патриархата и после создания Московского патриархата в 1589 году. После освобождения украинских земель от монгольского ига в 1685 году московский патриарх Иоаким вторгся в епархии Киевской митрополии и избрал епископа Гедеона митрополитом Киевским. Так 700-летний церковный строй Киевской митрополии изменил переворот. Это происходило с нарушением священных и святых канонов в пользу Московский патриархата и в ущерб Константинопольской церкви", - говорит Архиепископ Константинополя.

С тех пор Русская церковь не желала образования церковной независимости Украины. Вселенский патриархат имеет право предоставлять томос об автокефалии без обсуждения или сотрудничества в этом вопросе с другими церквями.

"Украинский народ стремился к церковной независимости на протяжении веков. Шокирующие политические события сделали присутствие Московского патриархата в Украине нежелательным. Это вредит интересам украинской нации и единства украинского народа", - говорит Вселенский патриарх.

Русская православная церковь призвала Вселенского патриарха Варфоломея "признать ошибкой" предоставление независимости Украинской церкви.

Утверждают, что действия Константинопольского патриархата "нанесли большой ущерб украинскому православию и стали угрозой для всеправославной единства".

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28
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