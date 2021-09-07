Русская церковь наказала священника, который призвал патриарха Кирилла показать доходы

Священник РПЦ выступил против церковной верхушки. Фото: скриншот с видео

В России назвали наркоманом священника Романа (Степанова), который призвал патриарха РПЦ Кирилла и других священнослужителей задекларировать свои доходы и имущество.

Ему запретили служить и носить рясу священника обвинили в стремлении к публичной популярности. Якобы он "употреблял тяжелые наркотики и вступил в блудное сожительство с другой женщиной", говорится в документе РПЦ, пишет "Коммерсант" со ссылкой на указ митрополита Чебоксарского и чувашского Савватия.

Теперь священника направят в Свято-Троицкий мужской монастырь в Чебоксарах псаломщиком. Если же он откажется от этого - его могут лишить сана.

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В своем недавнем видео настоятель одного из храмов в городе Новочебоксарск призвал РПЦ - "перестать быть организацией, в которой затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконие, злоупотребление и использования своего служебного и духовного авторитета".

В сети появились фото роскошной яхты "Паллада", которая принадлежит Патриарху Русской Православной Церкви Кириллу. На ней в 2010 году Кирилл совершал круиз по Волге, посещая Ярославскую и Ростовскую епархию. "Паллада", которая, вероятно, стоит от 4 миллионов долларов, внутри отделана светлым деревом и обставлена ​​изысканной мебелью, картинами и зеркалами. В одной из спален есть огромная кровать. Также на борту есть кухня, ванная с душевой кабиной, большая столовая и гостиная с барной стойкой. На сайте Варлаамского монастыря указано, что яхту Русской Православной Церкви подарила компания "Лукойл" еще в 2005 году. Ранее она принадлежала президенту Владимиру Путину.