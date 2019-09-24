Рупор Кремля захотел "поиграть" в правозащитника

Российский пропагандист Кирилл Вышинский, которого недавно обменяли на политзаключенных, согласился войти в Совет по правам человека при президенте РФ.

Будет предоставлять "экспертную" помощь по делам, касающимся Украины, сообщает "РИА Новости".

Вышинский заявил об отказе от украинского гражданства и попросил у российского президента Владимира Путина "правовой защиты".

В ГМС России заявили, что не могут аннулировать его гражданство, поскольку он является подозреваемым.

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До конца года между Украиной и Россией может произойти еще один обмен пленными. Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире "Сніданок с 1+1".