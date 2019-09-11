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среда, 11 сентября 2019 14:02

Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне

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Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Александр Кочетков: Если же наш президент откажется от кремлевского сценария, Путин не выпустит пленных украинцев. Фото: Gazeta.ua

До конца года между Украиной и Россией может произойти еще один обмен пленными. Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире "Сніданок с 1+1".

"В России еще удерживают 113 украинцев, в частности 89 крымских татар. Переговоры с Россией по возврату этих граждан в Украине сейчас продолжаются. Но когда это произойдет, я не могу сказать. Надеюсь, это случится до конца года", - сказала она.

Кроме этого, еще 227 граждан Украины находятся в плену боевиков самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Такую цифру назвали в СБУ.

Зато в России считают, что говорить о следующем обмене пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль сознательно арестовывает ни в чем неповинных людей, понимая, что украинская сторона не покинет своих граждан и будет всеми силами пытаться освободить их. Москва очень умело этим манипулирует. Может требовать шагов на встречу от Киева, подталкивать его к политическим уступкам.

Об этом в интервью для Gazeta.ua говорит политолог Александр Кочетков.

Насколько перспектива нового обмена является реальной? Что за это будет требовать Кремль?

- Еще один обмен заложниками будет, если в рамках "нормандского формата" Владимир Путин убедится, что Украина будет двигаться по пути полной реализации Минских договоренностей. То есть фактически будет воплощать в жизнь план Кремля. Они настаивают на том, чтобы закрепили особый статус Донбасса в Конституции. Чтобы этот регион мог отдельно сотрудничать с Российской Федерацией в экономическом и культурном плане. Имел фактически право вето на внешнюю и внутреннюю политику Киева. Формировал свою местную полицию, суды. Также требуют общей амнистии. А Россия в ответ должна вывезти своих военных советников из ОРДЛО и прекратить поставки оружия. Но этого не будет. Условия Москвы - это фактически наша капитуляция. Если согласимся на них, - проигрываем войну и российские военные не уйдут из Донбасса.

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Наша власть может согласиться на такие условия?

- Владимир Зеленский сейчас достаточно наивный и доверчивый. Не имеет большого опыта общения с Кремлем. Не понимает уровня коварства российского руководства. Если согласится полностью имплементировать Минские соглашения, Россия может в качестве небольшой награды согласиться на еще один обмен. Если же наш президент откажется от кремлевского сценария, Путин не выпустит пленных украинцев.

Предшествовали какие-то политические уступки с нашей стороны обмену 7 сентября?

- Никаких. Это связано с тем, что этот обмен планировался еще как условие возвращения России в ПАСЕ. Российская Федерация сознательно затягивала максимально этот процесс. Но все же на нее нажали европейские страны. Запад поставил Кремлю условие отпустить украинских пленников и тем самым продемонстрировать, что она готова к конструктивному диалогу на международных площадках по типу ПАСЕ. Путин согласился пойти на этот шаг. Поэтому особых требований для Украины россияне не выдвигали. Выполняли свои договоренности с Европой и Соединенными Штатами.

Владимир Цемах в этом случае подвернулся просто в удобное время. Его передача не представляет существенной пользы для России. Но они решили воспользоваться моментом и на всякий случай поставили Украине условие освободить его.

Есть сейчас в украинских тюрьмах люди, которые интересуют РФ?

- Политические террористы государственного ранга, коими является российское руководство, действуют следующим образом. Захватывают заложников - граждан других стран,понимая, что цивилизованные государства будут заниматься этими проблемами. Зато сами они вообще не переживают, сколько их сообщников или единомышленников находятся в иностранных тюрьмах.

Россия не выполнит решение ни одной международной организации или суда, если оно не будет ее устраивать. Сейчас в украинских тюрьмах нет даже никого по типу Цемаха или Вышинского. О последнем говорили только потому, что он личный друг российского пропагандиста Дмитрия Киселева. Он постоянно настаивал, что Вышинского надо менять. Но если сейчас не имеем тех, кого бы Кремль хотел вернуть, завтра они могут появиться. В Украине много открытых и скрытых агентов влияния Российской Федерации. Поэтому это зависит от политической воли нашей власти и удачной работы спецслужб.

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Как можно освободить тех, кто находится в плену террористов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР?

- Здесь стоит действовать другими методами - не совсем государственными. Может сработать народная дипломатия. Например, непосредственные контакты между украинским союзом воинов, прошедших Афганистан, и местными ветеранами. Большинство из них имеют достаточно проукраинскую позицию и определенный авторитет. В самопровозглашенных республиках уже начинают понимать, что РФ пытается втиснуть Донбасс назад в Украину. Руководство этих образований боится этого. На этом фоне можно через посредников на полуофициальном уровне добиваться освобождения украинских военных. Можно даже предлагать деньги. Это будет быстрее, чем продвигать этот процесс через Кремль. Практика показывает, что у террористических режимов значительно проще выкупить заложников, чем пытаться освободить их официально.

Из российского плена удалось освободить 11 украинских политзаключенных. Кроме Романа Сущенко, выпустили на волю Владимира Балуха, Александра Кольченко, Евгения Панова, Павла Грыба, Николая Карпюка, Станислава Клыха, Артура Панова, Олега Сенцова, Эдема Бекирова и Алексея Сизоновича. Освободили также 24 украинских моряка.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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