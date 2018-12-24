Румыния усиливает охрану рождественских ярмарок

В Румынии усилили меры безопасности. Фото: Momondo

Власти Румынии принимают усиленные меры безопасности вокруг рождественских ярмарок, где в праздничные дни ожидается большое скопление людей.

"Территория вокруг рождественской ярмарки на площади Конституции в центре Бухареста недоступна для автомобилей, а все припаркованные вблизи площади автомобили тщательно проверяются специалистами-пиротехниками", - говорится в сообщении Антитеррористического управления.

Прилегающие к площади Конституции улицы на время праздников закрыты для движения автотранспорта. В центре румынской столицы круглосуточно дежурят сотрудники антитеррористического управления Румынии.

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Аналогичные меры безопасности принимаются во всех крупных городах страны. Согласно статистическим данным, в праздничные дни через площадь Конституции в центре Бухареста проходят сотни тысяч граждан со всей Румынии.

Меры безопасности предприняты после трагического инцидента на Рождественской ярмарке в Страсбурге.

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22 декабря на рождественской ярмарке возле Оперного театра во Львове произошел взрыв и пожар. Вероятнее всего взорвался газовый баллон.