Румыния изменила правила въезда на территорию страны: вакцинации недостаточно

Румыния обновила правила въезда лиц на территорию страны. Фото: МВД Украины

Румыния обновила правила въезда на территорию страны. Они начинают действовать с полуночи 10 декабря 2021-го по 24:00 8 января 2022 года.

Теперь от въезжающих будут требовать не только сертификат о вакцинации, но и ПЦР-тест, сообщила пресс-служба МВД Украины.

"Въезд на территорию Румынии, без необходимости прохождения 14-дневной изоляции по домашнему/задекларированному адресу, возможен только для лиц, которые, кроме сертификата о вакцинации, имеют сертификат об отрицательном результате теста RT-PCR о заражении вирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Тест должен быть проведен не более чем за 48 ч до въезда в Румынию.

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Европейский Союз исключил Украину из списка безопасных для путешествий стран. Решение было принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Из списка также исключили Сингапур. Необязательные поездки из Украины в ЕС подлежат временным ограничениям.