Руководство ОБСЕ готовит визит в Беларусь для переговоров

ОБСЕ приедет в Беларусь. Фото: OSCE

Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству Европы (ОБСЕ) - премьер-министр Албании Эди Рама и министр иностранных дел Швеции Анн Линде - хотят посетить Беларусь.

Председательствующая на данный момент в ОБСЕ Албания выразила обеспокоенность условиями проведения выборов президента в Беларуси, за которыми не могло наблюдать Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также применением силы против мирных протестующих, массовыми задержаниями, пытками и жестоким поведением силовиков, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Необходим открытый и конструктивный диалог для поиска пути вперед в Беларуси. ОБСЕ готова поддержать это и взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении.

Поэтому было направлено ​​официальное предложение в правительство Беларуси относительно визита действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра и министра по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эди Рамы и министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Председатель ОБСЕ еще раз подчеркивает срочную необходимость полного соблюдения принципов и обязательств ОБСЕ, в частности содействия и защите основных свобод и прав человека, а также уважения к суверенитету и территориальной целостности", - говорится в заявлении.

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Напомним, Лукашенко объявили персоной нон грата в ЕС, а его приспешников внесли в черный список.