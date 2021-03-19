Рояль, как у Николая II, и антикварная мебель: журналисты нашли зимний дворец Путина

Фото: sobesednik

Президент России Владимир Путин вероятно имеет в своих владениях резиденцию "Ачипсе" на высокогорном курорте "Красная поляна" в Сочи, кроме дворца в Геленджике и дачи в поселке Олива в оккупированном Крыму.

О так называемом зимном дворце Путина сообщило российское издание "Собеседник".

Журналистам СМИ РФ стало известно, что в резиденции "Ачипсе" есть собственная канатная дорога, радиолокационная система, мусорные урны стоимостью более $ 1 тыс. каждая, рояль как у Николая II за $81,4 тыс., вертолетная площадка, 2-этажная баня, бассейн с водопадом, эксклюзивная антикварная мебель.

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Площадь дома составляет 3,8 тыс квадратных м. В резиденции есть несколько спален, каминная, 6 импортных лифтов класса "люкс".

"Над землей в шале всего два этажа, но чтобы даже по таким скромным лестницам не сбить ноги, в резиденции установлено сразу шесть импортных пассажирских лифтов класса люкс. С круглосуточным обслуживанием", - утверждает издание.

Президент России Владимир Путин имеет еще одну элитную резиденцию. Расположен особняк в аннексированном Крыму, неподалеку от населенного пункта Олива, что между Форосом и Алупкой.