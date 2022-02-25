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пятница, 25 февраля 2022 18:48

Спецтема: Напад Росії на Україну

Россию не пустят на Евровидение - оргкомитет

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Россию не пустят на Евровидение - оргкомитет
Россию отстранили от участия в Евровидении 2022. Фото: eurovision.tv

Россия не будет участвовать в международном песенном конкурсе Евровидения-2022 в Турине, Италия.

Об этом объявил Европейский языковой союз (EBU).

Отмечается, что ни одна российская группа не будет участвовать в конкурсе Евровидения.

В ведомстве отметили, что в связи с нападением России на Украину участие РФ в Евровидении нанесет ущерб конкурсу.

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Перед решением были широкие консультации:

"Мы по-прежнему привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене".

Второй день продолжается полномасштабная война Российской Федерации против Украины. Около 4:00 враг активизировался и нанес ракетный удар по Киеву. От ракеты оккупантов загорелась жилая девятиэтажка.

ВСУ ведут активные бои возле населенных пунктов Дымер и Иванков в Киевской области. Это наиболее опасные направления – северо-западнее Киева.

137 украинских защитников погибли в боях против оккупантов в первый день вторжения России. Ранены 316 бойцов. Также есть погибшие среди гражданского населения, в том числе дети.

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