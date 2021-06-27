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воскресенье, 27 июня 2021 16:19

Россию колотит от коронавируса. Москва ежедневно имеет новые рекорды смертности

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Россию колотит от коронавируса. Москва ежедневно имеет новые рекорды смертности
Вспышку коронавируса в России связывают с распространением штамма "Дельта". Фото: pixabay.com

В Москве за сутки от коронавируса умерли 114 человек. Это самый высокий показатель смертности в российской столице с начала пандемии.

Предыдущий рекорд смертности от коронавируса в Москве был зарегистрирован два дня назад - 25 июня. Тогда от Covid-19 умерли 98 пациентов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.

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Кроме того, за последние сутки в Москве выявлено 6723 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализировали 1761 человека, а 731 пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По всей России по состоянию на 27 июня зафиксировали более 20 538 новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных в 85 регионах достигла 5 451 291.

Вспышку коронавируса в России связывают с распространением штамма Дельта. Именно поэтому Украина хочет усилить контроль за приезжими из этой страны. Также большое количество больных этим штаммом отмечают в Великобритании, Индии и Португалии. Со 2 июля иностранцам и лицам без гражданства старше 12 лет, которые въезжают в Украину из этих стран или находились на их территории не менее семи дней в течение последних двух недель, надо будет сдать экспресс-тест на определение антигена коронавируса в пунктах пропуска на границе.

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Дата
27
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