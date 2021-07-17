Россию и Китай обвинили во лжи относительно западных ковид-вакцин

Россия и Китай дезинформируют относительно западных ковид-вакцин. Фото: Reuters

Россия и Китай целенаправленно подрывают доверие к вакцинам западного производства.

"Центр глобального взаимодействия Госдепартамента США пришел к выводу, что Россия и Китай продвигают собственные вакцины путем распространения заявлений, которые подрывают доверие к западной программе разработки вакцин", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Укринформ.

Дезинформация, которую распространяют РФ и Китай, базируется на том, что все риски побочных эффектов приписываются препаратам западного производства.

Кроме того, в публичном пространстве распространяется откровенная ложь о том, что вакцины, разработанные на основе технологии мРНК (такие как Phizer или Moderna) вроде не прошли должных проверок. И это несмотря на то, что их тестирование проводилось в течение трех полноценных этапов, а регуляторы в США считают их "золотым стандартом", отметила Псаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине появится новая вакцина

Вакцинированые американской Covid-вакциной Pfizer люди имеют в 10 раз больше антител, чем те, кто получил прививку китайским препаратом Coronavac. Большее количество антител означает лучшую защиту от Covid-19 в краткосрочной перспективе. В то же время неизвестно, как эти показатели коррелируют с общей защитой на клеточном уровне, говорится в исследовании, проведенном в Гонконге.