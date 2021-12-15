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среда, 15 декабря 2021 12:53

Россиянина приговорили к пожизненному заключению за убийство чеченского командира

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Россиянина приговорили к пожизненному заключению за убийство чеченского командира
Прокуратура доказала вину Вадима К. в убийстве. Фото: Pexels

В Берлине суд 15 декабря признал гражданина России 56-летнего Вадима К. виновным в убийстве бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили.

Россиянина приговорили к пожизненному лишению свободы, передает DW.

Генеральный прокурор Николаус Форшнер сказал, что убийство совершили по политическим мотивам по заказу российских государственных органов. Указал, что подозреваемый связан с ФСБ России.

По данным прокуратуры, Вадим К. прибыл в Берлин через Францию ​​и Польшу с поддельным паспортом на имя Вадима Соколова. Он выследил Хангошвили и застрелил в парке Малый Тиргартен. Убийство попало на камеры слежения. Маршрут россиянина восстановили с помощью сим-карты в телефоне.

Хангошвили воевал против российской армии во второй чеченской войне 2000-2004 годов. Москва считала его врагом.

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Судебное разбирательство длилось 14 месяцев, допросили почти 50 свидетелей.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала принять новые меры против России из-за убийства Зелимхана Хангошвили в Берлине. Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что РФ должна приобщиться к расследованию резонансного преступления.

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Дата
15
декабря

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